Fedez assolto dall’accusa di diffamazione ai danni di una giornalista. Secondo l’accusa, l’avrebbe accusata di aver diffuso notizie false. Il fatto non sussiste: è così che Fedez viene assolto, oggi, a Livorno.

Era Chiara Giannini la giornalista in questione, che lo aveva querelato accusandolo di averla diffamata con le sue affermazioni. Il giudice coinvolto nella causa ha ascoltato entrambe le parti e oggi ha ascoltato Fedez.

Il PM aveva già chiesto l’assoluzione del rapper appellandosi al diritto di critica e infatti Fedez è stato assolto: il fatto non sussiste.

La querela della giornalista era stata mossa da un video pubblicato da Fedez sui social, su Instagram nello specifico, in data 5 agosto del 2017. Il rapper, seguitissimo sui social network, parlava della giornalista e diceva che aveva scritto e pubblicato sul suo conto un articolo con informazioni false e prive di fondamento, completamente errate.

Aveva parlato ai suoi seguaci, milioni di persone in Italia. Ciò aveva infastidito la giornalista che si era mossa per denunciarlo con l’accusa di averla diffamata.



“Siamo soddisfatti. È stata fatta chiarezza di un processo che è durato anche troppo. È il giusto epilogo di una vicenda giudiziaria che non doveva neanche iniziare”, queste le parole degli avvocati di Fedez, Andrea Pietrolucci e Gabriele Minniti. Al termine dell’udienza di oggi a Livorno solo questo il commento soddisfatto dei suoi difensori.

Cade dunque ogni accusa di diffamazione ai danni Chiara Giannini per Fedez, in quanto il fatto non sussiste. Per Fedez un’altra vittoria che ha festeggiato con i fan. Si è intrattenuto qualche minuto con i suoi sostenitori, infatti, all’esterno del tribunale, nella giornata di oggi, ed è stato immortalato mentre firmava autografi.