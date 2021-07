Diavoli 2 in onda nel 2022? Sembra proprio che l’attesa prima di vedere i nuovi episodi della seconda stagione potrebbe essere lunga e tutto per via dei lavori sul set terminati proprio in questi giorni, almeno secondo quanto si evince dai profili social dei protagonisti. Dopo i ciak in Italia, a Roma, Alessandro Borghi e il resto del cast (Patrick Dempsey in realtà si è visto poco) si sono spostati a Londra.

Proprio lì in queste settimane si sono battuti quelli che sembrano essere gli ultimi ciak di Diavoli 2. A rilasciare qualche indizio in merito è Pia Mechler che dopo aver annunciato la fine delle riprese, almeno per quello che la riguarda, è tornata in Italia per un’ultima vacanza al sole e al mare. Proprio qualche ora fa, pubblicando una sua foto sui social, ha voluto ringraziare tutti e mettere insieme questi quattro mesi da sogno.

In particolare, quella che per tutti noi è Eleanor Bourg, ha scritto:

Era un sogno: essere in Italia per quasi 4 mesi, poter lavorare durante la pandemia, essere in compagnia di tante persone fantastiche, mangiare pasta e gelato tutto il giorno, fare uno show televisivo, vedere di nuovo i miei amici, rivedere la mia famiglia, vivere in Europa e concludere con una vacanza al mare. Grazie. New York sto tornando.

L’attrice è quindi pronta a lasciare l’Italia mentre Alessandro Borghi vi ha fatto ritorno dopo la sua parentesi londinese. Questo significa che le riprese di Diavoli 2 si sono concluse e che adesso toccherà al team fare il resto del lavoro per confezionare i nuovi episodi che, a quanto pare, vedremo nell’inverno del 2022 salvo cambiamenti e sorprese.

In autunno invece Sky Atlantic intratterrà il pubblico con la quinta e ultima stagione di Gomorra. Dopo le vacanze natalizie toccherà a Massimo e Dominic scendere in campo per una nuova battaglia.