Come si procede alla disdetta Sky? Tutti sanno oramai che dal prossimo 22 agosto, ossia con la ripartenza del Campionato di Serie A, tramite il servizio sarò possibile vedere solo 3 partite su 10 di quelle di ogni giornata di andata e di ritorno. La totalità delle sfide sarà invece esclusiva DAZN. Proprio per questo motivo la stessa Sky ha chiarito che chi vorrà recedere dal contratto potrà farlo senza costi o penali e secondo determinate modalità.

La prima cosa da dire è che la disdetta Sky sarà possibile fino al 30 settembre 2021, senza ulteriori costi per gli abbonati. Va pure detto che entro la stessa data, il pacchetto Calcio oggetto della speciale riduzione di contenuti sarà gratuito e poi costerà 5 euro (anziché 15.20 euro). Se neppure questa mossa commerciale non sarà gradita, allora si potrà procedere proprio alla rottura del contratto vera e propria, proprio nelle due direzioni di seguito elencate.

Si potrà presentare la disetta Sky per il solo pacchetto Calcio inviando una comunicazione con oggetto o causale “Recesso per modifica pacchetto Sky Calcio”, tramite PEC all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it o via raccomandata a.r. all’indirizzo SKY ITALIA – CASELLA POSTALE 13057 – 20141 MILANO. In alternativa, potrebbe essere contattato il numero 02.917171 e selezionando Fatture e Pagamenti – Variazioni contratto, ancora compilare il webform (accedendo all’area riservata del sito sky.it) e pure andando in un punto di vendita Sky con lo stesso scopo.

La seconda strada da intraprendere potrebbe essere quella che vede la rinuncia a tutto il pacchetto abbonamento e dunque alla disdetta in toto dell’offerta di cui si è usufruito fino a questo momento. I canali per inoltrarla sono gli stessi già indicati, solo che nella comunicazione al fornitore del servizio dovrà esser fatto presente di voler rinunciare ad ogni contenuto e non solo a quello Calcio. I termini per non avere costi e penali sono sempre gli stessi, con il riferimento al 30 settembre.