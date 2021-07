Carramba che Sorpresa torna in onda in replica al martedì sera con una selezione delle sue puntate più belle con tanto di ospiti e storie da raccontare e tutto in nome di un omaggio che la Rai vuole fare alla sua regina, Raffaella Carrà. Dopo la decisione della scorsa settimana di mandare in onda una puntata del famoso show che ha fatto la storia dell’intrattenimento del sabato sera su Rai1, la Rai ha comunicato il cambio di programmazione a partire da oggi.

Invece di cincischiare con vecchie repliche di fiction e film, la Rai ha deciso di cavalcare l’onda rimandando in onda le vecchie puntate di Carramba che Sorpresa. Da una parte c’è chi è contento e applaude allo sforzo e alla decisione di fare questo omaggio alla conduttrice che si è spenta la scorsa settimana, ma dall’altra parte c’è chi grida allo scandalo ricordando che ultimamente la conduttrice non era poi così nei piani della televisione pubblica, magari anche per suo volere, e che questa voglia di omaggiarla adesso lascia un po’ l’amaro in bocca.

Ritratti in bianco e nero e foto in abiti scintillanti: le immagini più belle della sua lunghissima carriera sulla facciata del Palazzo di Viale Mazzini, illuminato per Raffaella.

Tutta la notte fra l’8 e il 9 luglio ➡️ https://t.co/Abof5mTwyN#RaffaellaCarrà pic.twitter.com/dQxO1780t2 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) July 8, 2021

Sicuramente la decisione della prima rete Rai deriva dalla voglia di omaggiare Raffaella Carrà e andare incontro al suo pubblico che in questi giorni si è piazzato davanti alla tv ogni volta che c’è stata l’occasione di rivederlo ma c’è anche l’altro lato della medaglia. Rai1 avrebbe optato per le repliche di Carramba che Sorpresa se non ci fosse stato questo elevato riscontro di pubblico e quindi di ascolti?

Sicuramente l’omaggio ha un doppio fine e se da una parte è nobile dall’altra lo è un po’ meno. Il resto dipenderà proprio dal riscontro del pubblico. Al momento si parla di repliche per questo mese di luglio e, forse, il prossimo fino a Ferragosto, ma la certezza arriverà strada facendo.