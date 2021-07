Approda Battiti Live su Italia1: stasera, martedì 13 luglio, la prima puntata. Lo show condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci torna stasera sulle reti Mediaset, registrato nelle scorse settimane e trasmesso in diretta sui canali di Radionorba.

La rotazione televisiva su Mediaset arriva come sempre in differita. Da stasera, a cadenza settimanale, vedremo le esibizioni delle serate già registrate in Puglia.

Tanti gli ospiti italiani ed internazionali che si alterneranno sul palco, tutti coloro che nell’estate 2021 hanno messo a segno almeno un tormentone a livello musicale. I cantanti ospiti di Radionorba Battiti Live su Italia1 sono stati suddivisi in base ai rispettivi appuntamenti.

Stasera vedremo Fedez e Orietta Berti ma anche Francesca Michielin, Nek e Capo Plaza. Sul palco di Battiti Live Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Mara Sattei e Coma Cose.

Dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ci saranno Sangiovanni e Deddy. Dalle precedenti anche Irama ed Annalisa in duetto con Federico Rossi, quest’ultimo solista dopo la carriera all’interno del duo Benji e Fede.

I due cantanti hanno tenuto ieri all’Arena di Verona l’ultimo concerto della loro carriera e salutato i fan che li hanno seguiti e sostenuti come duo in questi anni. Per entrambi, sia per Benji che per Fede, è ora il momento di una strada in solitaria. Già fuori i progetti da solisti.

Dal vivo a Battiti Live anche l’atteso Gazzelle, poi Dotan e Shade. Ci saranno anche i Boomdabash con Baby K, Andrea Damante, Arianna e Master KG. Ogni ospite proporrà dal vivo il proprio successo estivo. Alcuni si esibiranno in coppia proponendo il duetto in radio per l’estate.

15 le esibizioni che si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.