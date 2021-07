Ormai Android Auto, il perfetto compagno di viaggio intelligente che aiuta il guidatore a mantenere la concentrazione, a rimanere in contatto con i suoi cari ed a divertirsi usando l’Assistente Google, sta diventando sempre più digitale e ricco di novità. Infatti, tramite l’analisi dell’ultima versione del servizio, un utente Reddit è riuscito a rilevare un’ignota app chiamata GearSnacks. Per chi ancora non ne fosse a conoscenza, GameSnacks è una piattaforma di gioco HTML5 (con più di 600 titoli per giocare) appartenente all’Area 120, ossia il laboratorio di Google dove vengono effettuati progetti di sperimentazione. L’utente ha scoperto che all’interno dell’app GearSnacks erano presenti tanti giochi in HTML5 di dimensioni ridotte, con cui dilettarsi direttamente sullo schermo della propria vettura.

All’inizio del 2021, Google ha inserito i giochi HTML5 di GameSnacks su diverse piattaforme come: Chrome, Google Pay, Google Assistant e Google Discover. Il colosso di Mountain View ha dichiarato di voler portare i mini-giochi su più prodotti Google (tra cui probabilmente Android Auto). Ad oggi, il catalogo dei giochi è limitato a specifici titoli, tra i quali 8 mini-games HTLM5 sembrerebbero essere ottimizzati proprio per Android Auto come: Zoo Boom, Onet Connect Classic, Cannonballs 3D, Pin the UFO, 2048 Giant, Find 500 Differences, Unblock That e Bubble Boschi.

Ad ogni modo, l’app GearSnacks non si avvia con l’auto in movimento: infatti, affinché appaia sullo schermo è necessario che il veicolo sia parcheggiato. Inoltre, all’interno del codice del programma appare la scritta “Games are only playble with your touch screen”, il che significa che l’app necessita di uno schermo touchscreen per avviare il gioco. Ora come ora, Big G non ha ancora ufficializzato la notizia per Android Auto, ma, considerata la scoperta nell’APK e dato soprattutto che c’è chi è in grado di avviare già l’app e giocarci, è chiaro che l’annuncio arriverà molto presto.