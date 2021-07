Manca davvero poco all’evento di agosto, con cui Samsung presenterà al pubblico e alla stampa nuovi device, prima che ci si possa concentrare una volta per tutte sul nuovo Samsung Galaxy S22. Un evento importante quello che avremo modo di vedere nello scorcio iniziale del 2022, con uscita probabilmente anticipata rispetto agli standard del produttore coreano. Considerando che non ci sarà una nuova gamma Galaxy Note nel 2021, la serie in questione ci farà toccare con mano i prossimi top di gamma del produttore.

Le indicazioni su uscita e fotocamera del Samsung Galaxy S22

Le indiscrezioni di oggi 12 luglio sul Samsung Galaxy S22 ci arrivano direttamente da SamMobile, secondo cui occorre concentrarsi almeno su due elementi. Il primo consiste nel fatto che il top di gamma del prossimo anno con ogni probabilità potrà contare su una fotocamera Olympus da 200 megapixel. Al contempo, l’uscita dovrebbe essere programmata già a gennaio. Voci, quelle che vi sto riportando oggi, che sono in contrasto con quello che abbiamo riportato la scorsa settimana, a proposito della fotocamera che verrà montata a bordo del Samsung Galaxy S22.

Al di là delle questioni relative alla data di uscita, è proprio la fotocamera a suscitare maggiore interesse in queste ore con il Samsung Galaxy S22. Sulla carta, infatti, il Galaxy S22 Ultra potrà contare su una fotocamera da 200 megapixel con il sistema di fotocamere a cinque obiettivi che porta il marchio Olympus. Un dettaglio non di poco conto per chi dà grande importanza al comparto fotografico, se pensiamo al fatto Olympus sia ad oggi un produttore giapponese di fotocamere e tecnologia ottica noto a livello mondiale per la sua alta qualità.

Alcuni addetti ai lavori, in ogni caso, ritengono ancora oggi che il Samsung Galaxy S22 Ultra possa presentare il sensore ISOCELL HM3 da 108 MP di terza generazione di Samsung. Staremo a vedere.