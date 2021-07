Una radiocronaca a dir poco emozionante da Repice in occasione di Italia-Inghilterra. Direttamente da Wembley, il noto giornalista ci ha regalato ulteriori emozioni rispetto a quelle che abbiamo avuto modo di vivere nel corso dei 120 minuti di gioco, senza ovviamente dimenticare i calci di rigore. Come se non bastassero le dichiarazioni di chi ha cercato di sminuire da subito la nostra nazionale (in mattinata vi abbiamo parlato delle parole pronunciate a giugno da Neville, oltre a quelle di Vieira), ora vogliamo cambiare registro.

Come Repice ha raccontato Italia-Inghilterra in radio

Una di quelle radiocronache che non dimenticheremo facilmente. Repice, ancora una volta, conferma di essere un fuoriclasse nel suo settore, esaltandosi nell’altalena di emozioni che abbiamo toccato con mano durante il match di Wembley. A partire dal gol realizzato a pochi minuti dal calcio d’inizio dai nostri avversari. Tuttavia, è stato proprio il radiocronista a crederci tantissimo anche nei momenti più complicati della serata. Sia quando siamo stati sotto in partita, sia nel corso della lotteria dei calci di rigore.

Incredibile i decibel raggiunti durante il racconto di Repice, fino al momento decisivo di Italia-Inghilterra. Curioso come lui, in primis, abbia avuto l’illusione ottica che il calcio di rigore di Jorginho fosse entrato. Un momento irripetibile, perché con il gol del centrocampista del Chelsea avremmo vinto gli Europei senza dover attendere la successiva parata di Donnarumma su Saka. Poco importa, visto il risultato finale, ma il dettaglio appena riportato aiuta a comprendere al meglio il contesto di ieri sera.

Arrivati a questo punto, non resta altro da fare che lasciarvi al video utile per rivivere i momenti più importanti della sfida tra Italia e Inghilterra, con l’urlo di Repice al termine del filmato che tutti volevano sentire: “Siamo campioni d’Europa“. Ecco una sintesi qui di seguito.