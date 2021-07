Finora sul conto del Samsung Galaxy S21 FE c’è stata molta confusione: l’ammiraglia a prezzi accessibili del colosso di Seul verrà certamente rilasciata quest’anno, nonostante il ritardo di cui ormai tanto si parla. Come riportato da ‘SamMobile‘, un recente rapporto ha confermato che il device sarà in vendita nel Q4 2021, pur non essendo molto facile da reperire. La società stava apparentemente considerando la possibilità di un lancio per mercati limitati, anche se alla fine le cose potrebbero andare in maniera diversa. Inizialmente si vociferava che il Samsung Galaxy S21 FE venisse rilasciato solo in Europa e negli Stati Uniti, e che nessun altro Paese avrebbe ottenuto il telefono, nemmeno in quelli in cui il Galaxy S20 FE ha fatto molto bene.

Un’agenzia di stampa giapponese adesso sta segnalando che il Samsung Galaxy S21 FE sarebbe in preparazione per il lancio come parte della gamma autunnale dei nuovi smartphone di NTT DoCoMo. Se l’indiscrezione si rivelasse accurata, la distribuzione apparirebbe molto più ampia di quanto era finora sembrato. Il colosso di Seul potrebbe non mantenere il dispositivo limitato ad Europa e Stati Uniti per via della carenza globale dei chip, che ha già portato alla sospensione del Samsung Galaxy Note 21.

Qualcuno resta ancora convinto che il Samsung Galaxy S21 FE venga presentato l’11 agosto insieme ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, ma, in realtà, sono molto più alte le possibilità di vederlo arrivare ad ottobre, dando così il tempo al colosso di Seul di approvvigionarsi e far partire la produzione del telefono su larga scala (evitando che possa esere riservato solo ad alcuni mercati, e non ad altri dove pure potrebbe fare parecchio bene). Voi come la vedete? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.