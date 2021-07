La promozione MediaWorld Campioni d’Europa! è partita oggi 12 luglio, con validità fino a domani, martedì 13 luglio. L’iniziativa vi consentirà di risparmiare da un minimo di 50 ad un massimo di 300 euro, in base all’importo che decidere di spendere sull’e-commerce del noto megastore rosso. La promozione MediaWorld Campioni d’Europa! può essere sfruttata su tanti prodotti, ma durerà appena 48 ore.

Lo sconto di 50 euro è previsto a fronte di una spesa minima di 500 euro. Il taglio sale a 100 euro con una spesa di almeno 750 euro, di 150 euro nel caso in cui spendeste 1000 euro e di 300 euro spendendo non meno di 2000 euro (parliamo senz’altro di belle cifre, ma se già stavate pensando di sostenere una certa spesa allora potreste anche decidere di approfittare degli sconti immediati messi sul piatto dalla promozione MediaWorld Campioni d’Europa!). Ci sono, però, delle esclusioni: la promozione MediaWorld Campioni d’Europa! non sarà valida sui prodotti dell’iniziativa Red Rriday 3, quelli che fanno parte della promozione online ‘La tecnologia per godersi il fresco‘, sulle console di gioco, sui droni, sui nuovi iPad Pro e sugli Apple iMac da 24 pollici, sugli elettrodomestici della serie Liebherr, Smeg, Miele, su alcuni articoli Dyson e su tutti i codici della linea BESpoke di Samsung. Allo stesso modo, non ci saranno sconti sui film, sulle schede video, sulle ricariche telefoniche e simili, sulle prevendite e sulle prenotazioni, sulle polizze assicurative o sulle liste nozze.

Se avete qualche dubbio sulla compatibilità del prodotto che avete scelto con la promozione MediaWorld Campioni d’Europa! valida oggi 12 e domani 13 luglio, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del megastore, dove troverete tutte le informazioni del caso (vi suggeriamo di stare molto attenti a quanto illustrato nel regolamento ufficiale per evitare brutte sorprese al momento del pagamento). Restiamo a disposizione tramite il box dei commenti in basso per ogni vostra domanda.