Il 12 luglio 1986 è una data ingannevole, se vogliamo riferirla allo storico live dei Queen al Wembley Stadium. La “colpa” è di quel formato VHS uscito nel 1990 in cui è presente il concerto tenutosi in quella data, ma che che in realtà è il secondo evento. Lo storico live dei Queen a Wembley, infatti, inizia il giorno precedente, l’11 luglio 1986.

È passato soltanto un anno dal Live Aid, e proprio dal Live Aid il mondo intero ricorda qualcosa: all’interno dei Queen qualcosa non va. John Deacon, il bassista, considera la band come 4 individui che ormai suonano come automi, un entusiasmo che sta scomparendo per cedere il posto alla routine. Per questo la stampa fa partire le speculazioni, crea il passaparola che non c’è e scrive una storia senza fondamento.

Per questo Freddie, con il suo carisma, dopo One Vision e Tie Your Mother Down, usa tutto il suo fiato per rispondere a quei rumor. “Stanno parlando con il loro cu*o. Dimenticatevi di quelle voci: noi staremo insieme finché, ca**o, non saremo morti. Ne sono sicuro”. In due notti di musica e spettacolo i Queen registrano il tutto esaurito. Lo stesso Brian May riesce ancora a sorprendersi quando osserva la ripresa aerea dell’elicottero che immortala la folla che assedia lo stadio di Wembley, in quella Londra che è tutta loro.

Con la sua forza Freddie Mercury riesce ad agitare una legione di fan accorsi allo stadio per celebrare il rock, un rock che i Queen offrono sfoderando le carte migliori: si parte con One Vision, ma non mancano We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, Who Wants To Live Forever e We Are The Champions.

Il live dei Queen al Wembley Stadium troverà la sua divulgazione definitiva nel 2003, quando viene pubblicato in un doppio DVD che comprende anche l’evento dell’11 luglio.