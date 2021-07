Decisamente è questo il momento per approfittare delle offerte Amazon con protagonisti alcuni dei prodotti Apple più ricercati. A partire da questo lunedì 12 luglio, gli Apple Watch e gli iPad in specifici modelli sono alla portata di tante più tasche con nuovi sconti estivi. Dunque i dispositivi di solito abbastanza costosi possono essere conquistati con un risparmio considerevole, pure con disponibilità immediata.

Per gli amanti degli smartwatch decisamente di fascia alta, va detto che tra le offerte Amazon in partenza proprio in questa settimana di luglio c’è da prendere in considerazione l’Apple Watch SE nella variante 44 mm, nella colorazione nera e con cassa grigia. il suo calore commerciale in questo momento è di appena 321 euro. Per gli amanti di ben altre nuance c’è anche la variante oro con cinturino rosa che costa solo qualche euro di più ossia 339 euro. Entrambe le soluzioni sono subito a disposizione per la consegna, ossia a partire da domani e non più tardi di giovedì.

Tra le altre offerte Amazon per prodotti Apple ora attive c’è anche quella dedicata agli iPad. Il recentissimo modello 2020 di ottava generazione e con diagonale da 10.2 pollici (nella versione da 23 GB e solo Wi-Fi) è ora acquistabile a 299 euro. Il risparmio è sensibile considerando il primo prezzo del device di 389 euro. Ottima occasione dunque per chi punta al tablet ma c’è pure da dire che, per il momento, lo store Amazon non comunica un’esatta data di consegna del pacco, quindi si presume possa esserci un’attesa non molto breve.

Entrambe le proposte scontate sono legate alla disponibilità delle scorte e dunque potrebbero subire delle notevoli variazioni anche nel breve tempo. Gli interessati farebbero bene a non tergiversare molto e approfittare di una delle offerte Amazon di scena giunti quasi a metà luglio, onde evitare di rimanere a bocca asciutta.