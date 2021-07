Vanno evidenziati alcuni dettagli venuti a galla in queste ore, a proposito della storia secondo cui ci sarebbero stati tifosi italiani picchiati dagli inglesi a Wembley, dopo la vittoria dei ragazzi guidati da Mancini. Una vicenda che ha un sapore decisamente differente, rispetto alla goliardia di giornata dovuta ad alcune vecchie dichiarazioni di Neville sulla nostra squadra. Ne ho parlato con un altro articolo in mattinata, ma qui c’è un grosso malinteso da chiarire in merito ad un video diventato virale.

Smentiamo la storia dei tifosi italiani picchiati dagli inglesi a Wembley

Come nasce la fake news dei tifosi italiani picchiati dagli inglesi dopo la finale degli Europei? Diverse le fonti da prendere in esame, a partire da Matteo Salvini che ha provato ad alimentare l’orgoglio nazionale questa mattina. Un suo post su Facebook, infatti, ha dato ai suoi seguaci la sensazione che ci fossero stati tifosi italiani picchiati a Wembley, rei di aver vinto la coppa e di aver negato la gioia ai padroni di casa. Con ogni probabilità, il leader della Lega è stato ingannato dal fatto che alcuni tifosi colpiti nel famoso video avessero la maglia azzurra.

Dettaglio notato da Selvaggia Lucarelli su Facebook, ma anche da siti che si occupano di fact checking, come Il Post e Bufale. Per farvela breve, qualcuno ha visto alcuni tifosi con la maglia azzurra finire a terra, pensando fossero italiani. Non è così, chi conosce Wembley sa che nel filmato che segue si parla di persone che provano ad accedere all’impianto. Oltre al fatto che la maglia azzurra presenta la riga rossa laterale. Si tratta dunque della seconda divisa dell’Inghilterra.

Tutto questo per dire cosa? Non si tratta di tifosi italiani picchiati dagli inglesi per l’esito della partita, ma degli scontri antecedenti al calcio d’inizio, quando i supporters locali hanno provato ad accedere allo stadio senza biglietto. Un enorme malinteso, che sottolinea per l’ennesima volta la necessità di informarsi bene prima di esporsi su determinati argomenti. Ecco le immagini incriminate.