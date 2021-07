Ora è ufficiale, I Molti Santi del New Jersey è il titolo italiano del film prequel della serie culto di HBO I Soprano. Il lungometraggio della New Line Cinema sarà prossimamente al cinema, anche in Italia, distribuito da Warner Bros. Pictures.

I Molti Santi del New Jersey – titolo che ammicca al cognome Moltisanti ben noto ai fan de I Sorpano – è ambientato negli anni ’60, durante le tumultuose rivolte di Newark, quando gli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana infiammavano il New Jersey incrociandosi con le lotte di potere tra i gangster dei rispettivi gruppi criminali locali.

I Molti Santi del New Jersey è interpretato da Alessandro Nivola, il vincitore del premio Tony Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll e Michael Gandolfini, figlio del compianto James, che interpreta lo stesso ruolo del padre – Tony Soprano – ma da giovane. Figurano nel cast anche Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi (già interprete in Italia del film La Terra dell’Abbastanza e della serie tv I Topi), il vincitore dell’Emmy Ray Liotta e la candidata all’Oscar Vera Farmiga.







I Molti Santi del New Jersey è diretto da Alan Taylor, già vincitore di un Emmy per la regia de I Soprano. La sceneggiatura è del creatore della serie David Chase e Lawrence Konner, basata sui personaggi creati da Chase per la serie di HBO. Entrambi hanno prodotto il film insieme ai produttori esecutivi Michael Disco, Richard Brener, Nicole Lambert e Marcus Viscidi.

I Molti Santi del New Jersey è stato girato tra il New Jersey e New York: diversi personaggi della serie originale che ha ispirato il film appaiono qui nelle loro versioni giovanili, con storie che fanno da apripista alle vicende del dramma mafioso pluripremiato (21 Emmy Award e 5 Golden Globe in 6 stagioni). Il film sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros.

Ecco il trailer italiano de I Molti Santi del New Jersey.