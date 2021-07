La UEFA ha eletto Donnarumma miglior calciatore di Euro 2020. Il riconoscimento meritatissimo premia Donnarumma per le sue parate decisive contro la Spagna in semifinale e l’Inghilterra in finale. Donnarumma è stato protagonista assoluto del trionfo italiano ad Euro 2020 esaltando la forza del gruppo plasmato da Roberto Mancini.

Alla vigilia della gara molti tifosi napoletani ed italiani invocavano la Mano de D10S contro l’Inghilterra. Diego Armando Maradona era un acerrimo rivale degli inglesi beffati dalla rete all’Atzeca durante i mondiali di Mexico 86. Quella Mano de D10S ha scritto la storia del calcio ed alimenta ancora oggi leggende e polemiche. Anche le manone di Donnarumma sono state divine. Hanno consegnato all’Italia Euro 2020 dopo un’attesa che durava dal 1968.

Donnarumma ha comandato con autorevolezza, nonostante la giovane età, la retroguardia azzurra esaltata dal duo Bonucci-Chiellini. Ha piazzato la parata giusta al momento giusto come quella contro De Bruyne nel momento decisivo del Quarto di Finale contro il Belgio. Ma l’apoteosi è arrivata ai calci di rigore contro la Spagna e l’Inghilterra. Due partite equilibratissime ed un finale al cardiopalma.

Io non credo che il calci di rigore siano una lotteria. I calci di rigore sono una sfida tecnica, strategica, mentale . Il rigore non è un dettaglio dal quale non si giudica un calciatore. Parare un rigore o non pararlo può fare tutta una vita di differenza. Donnarumma con i rigori parati in semifinale e finale di Euro 2020 mette le mani anche sul Pallone d’Oro. Come il napoletano Fabio Cannavaro, premiato con il Pallone d’Oro dopo la vittoria dei Mondiali di Germania 2006, lo stabiese Donnarumma potrebbe ricevere il Pallone d’Oro dopo il trionfo di Wembley.

Donnarumma potrebbe superare nella corsa al riconoscimento l’altro azzurro Jorginho. Il centrocampista ha però ha fallito il primo match-point per l’Italia dal dischetto vanificando probabilmente la sua candidatura che resta comunque autorevole dopo le vittorie in Champions League con il Chelsea e ad Euro 2020 con l’Italia. Difficile nel panorama europeo trovare chi abbia fatto meglio di Donnarumma. Euro 2020 ha visto precipitare l’una dopo l’altra le stelle più attese: Mbappè, De Bruyne, Ronaldo.