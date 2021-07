I creatori di The Haunting of Hill House sono a lavoro su un nuovo adattamento, stavolta di un fumetto horror nell’ambito del loro accordo di esclusiva con Netflix: Something is Killing the Children, pubblicato in Italia da Edizioni BD come Qualcosa Sta Uccidendo i Bambini, sta per diventare una serie tv. Questo apprezzato fumetto di genere urban fantasy sceneggiato da James Tynion IV, tra i più apprezzati autori di Batman, è anche un po’ italiano: i disegni sono firmati dalla star italiana Werther Dell’Edera. La storia action-horror racconta il mistero della cittadina di Archer’s Peak, in cui un’entità misteriosa rapisce i bambini: i pochi a fare ritorno raccontano storie orribili a cui nessuno crede, mentre una donna misteriosa, Erica Slaughter, sostiene di voler eliminare la minaccia mostruosa che si nasconde in città.

Gli ideatori di The Haunting of Hill, Trevor Macy e Mike Flanagan, stanno co-sceneggiando e produrranno un episodio pilota che adatta la storia per Netflix, con la collaborazione di Tynion e Dell’Edera in qualità di produttori esecutivi. Se il progetto dovesse andare in porto, Macy farà da showrunner, mentre non è chiaro se Flanagan dirigerà gli episodi. Tra gli adattamenti curati dal duo si annoverano anche i titoli di Stephen King Doctor Sleep e Gerald’s Game.

Questa nuova collaborazione tra i creatori di The Haunting of Hill House e Netflix (che per ora non ha confermato il progetto), è ancora in fase di sviluppo. Di sicuro il materiale di partenza è di enorme interesse: dal suo debutto nel settembre 2019, il fumetto Something is Killing the Children è stato un successo crescente, vendendo oltre 1,2 milioni di copie nei 18 mesi dal lancio. Numeri decisamente rari nel mercato dei fumetti, tant’è che l’iniziale progetto di serie limitata si è ampliato strada facendo anche grazie all’elogio della critica di settore: tradotto in 10 lingue, Qualcosa Sta Uccidendo i Bambini ha vinto un premio Eisner per la migliore nuova serie nel 2020, un Harvey Award per il libro dell’anno e un Ringo Award per la migliore serie. Il primo volume della graphic novel, che raccoglie i primi cinque numeri, è già tornato in ristampa quattro volte.

I creatori di The Haunting of Hill House, presentata in anteprima su Netflix nel 2018, hanno firmato un accordo esclusivo con Netflix, con cui hanno prodotto anche il secondo capitolo della serie antologica, The Haunting of Bly Manor. E altre due serie sono in arrivo: il thriller Midnight Mass diretto da Flanagan è in post-produzione, mentre il duo lavora anche a The Midnight Club, un adattamento dei libri horror di Christopher Pike.