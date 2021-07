Shetland 6 e Balthazar 2 sono solo due tra le novità seriali che attendono il pubblico di Giallo. Il canale 38 si prepara ad un autunno all’insegna del crime e del poliziesco europeo, schierando le serie tv più attese della stagione.

Si comincia con il thriller tedesco Modern Muder – Due detective a Dresda, che vedremo da settembre su Giallo (le date sono ancora indicative). La serie segue le indagini delle ispettrici Henni e Karin, tanto diverse nel carattere quanto complementari nella risoluzione dei casi. Insieme sono una squadra infallibile e tosta, pronta a schierarsi anche contro il loro capo ostile. In ogni episodio, un caso diverso di differente natura: dalla caccia ai pedofili a crimini su app di incontro e social network.

A ottobre arriva Mismatch, serie francese che ha per protagonista un nuovo due di donne, l’agente di polizia Vanessa e la giudice Justine, che scopriranno di avere molti in comune in quanto scoprono di essere sorelle. Nello stesso mese sono attese le nuove stagioni delle serie francesi Balthazar e Astrid & Raphaelle, che entrambe tornano con la seconda stagione.

Il rapporto tra Balthazar e il capitano Hélène Bach sta cambiando. Tra un incontro romantico per lui, problemi coniugali per lei, intimità e tensioni, il duo è più che mai messo alla prova mentre prende piede l’indagine sulla morte di Lise, la moglie di Balthazar, assassinata 12 anni fa. I nostri eroi cercano di trovare il colpevole per impedirgli di fare nuove vittime. Chi è questo misterioso assassino?

In Astrid & Raphaelle 2, trasmessa in Francia da poco, il duo formato da una detective e una bibliotecaria autistica continua a collaborare insieme.

A dicembre sono attese la serie britannica crime Shetland 6, che torna a quasi due anni di distanza dal quinto ciclo di episodi, e Alexandra 3, serie francese con un medico legale donna interpretata da Julie Depardieu, figlia dell’attore Gerard.

Non mancano i nuovi episodi de I Mister di Murdoch, che riparte dal dodicesimo della stagione 8, in onda da settembre su Giallo.