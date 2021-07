Mi ero ripromesso di riportare CLAUDIO GOLINELLI, noto come il GALLO, dal vivo dopo il trapianto al fegato e l’intervento alla schiena, quando avrei potuto riaprire il Premiato Circo Volante del Barone Rosso, dopo l’assurda chiusura forzata decisa dai politici. Tutto previsto per il 26 aprile, ma due giorni prima mi telefona per dirmi che Vasco Rossi l’aveva fatto chiamare per registrare il basso sul suo prossimo album. Ok rimandiamo. Avendo la puntata successiva del 3 maggio ormai strapiena, gli ho dato appuntamento per lunedì 10 maggio.

Il pomeriggio del 3 maggio mi chiama CICCI BAGNOLI, chitarrista e “figlio” del Gallo (come Claudio lo definisce), per dirmi che c’è un po’ di traffico ma ormai lui e il Gallo sono in arrivo. Dove?!? Al Premiato Circo Volante del Barone Rosso! Ma non era per oggi, avevo detto al Gallo lunedì prossimo. Ah ok, allora torniamo indietro. Questo il racconto backstage del ritorno del Gallo live dopo un anno che non suonava.

Con Cicci hanno eseguito brani propri, come “Imprinting” (il racconto sulla scelta del titolo è esilarante), hanno poi fatto un brano ispirato all’Irlanda e una emozionantissima Ilaria Argiolas ha accennato insieme al loro “Siamo solo noi”. A tutta l’esibizione del Gallo e alle sue battute ha assistito accanto a me la cantautrice Chiarablue, che doveva esibirsi dopo di loro.

Toccante il racconto di quel giorno in cui il Gallo era a Latina per un concerto e ha ricevuto la telefonata che avevano trovato un fegato adatto a lui e quindi doveva rientrare immediatamente. Ma, se non fosse venuto a piovere, il Gallo non avrebbe cancellato il concerto, rischiando di perdere un’opportunità che aspettava da tanto tempo. Così, con Cicci che guidava la macchina a forte velocità, sono arrivati in tempo. Poi, per non farsi mancare nulla, il Gallo ha passato le feste di Natale nuovamente all’ospedale per un altro intervento alla schiena, che si era rotto per una caduta in monopattino (se incontro il politico che, non si sa bene per quali idee o interessi, ha messo il bonus monopattino gliene dico un paio di frasi colorite). Goditi questo video con il Gallo e Cicci Bagnoli tra musica, battute e racconti toccanti.

www.redronnie.tv