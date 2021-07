Nelle ultime due settimane, il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 per un certo numero di dispositivi, tra cui i Samsung Galaxy S10, S20, S21, Note 10, Note 20 e S20 FE. Adesso tocca al Samsung Galaxy S10 Lite toccare con mano l’upgrade. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico sta rilasciando un nuovo pacchetto firmware per il dispositivo, con sede di distribuzione spagnola e versione G770FXXS4EUF6 (a bordo non manca la patch di sicurezza di luglio 2021, che sono anche le ultime rilasciate da Google).

Secondo la documentazione della società sudcoreana, le correzioni apportate sono quasi 20, comprese quelle relative al Bluetooth (è stato anche risolto un bug relativo ad Android Auto con cui alcuni utenti Galaxy erano alle prese). Se avete un Samsung Galaxy S10 Lite importato dalla Spagna, o vivete lì, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, oppure attendere qualche altro giorno affinché il pacchetto G770FXXS4EUF6 arrivi anche in Italia (non dovrebbe mancare molto, al massimo un paio di settimane). Intanto, fareste meglio a preparare il vostro dispositivo ad accogliere per bene l’upgrade, sgomberando la memoria da applicazioni e file che non siete soliti utilizzare.

Fatto questo, sarebbe anche molto utile effettuare un backup dei dati personali, da ripristinare all’occorrenza (qualcosa potrebbe andare storta durante l’installazione e voi avere bisogno di ricorrere al backup dopo un eventuale hard-reset). Una volta notificato l’upgrade, assicuratevi che la percentuale di carica residua del vostro Samsung Galaxy S10 Lite sia carica almeno al 50% prima di procedere all’installazione (per evitare che il telefono si spenga ed il sistema operativo possa subire qualche danno). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.