Al tweet di Zayn Malik sull’Italia ha già risposto il rapper Fedez, condividendo sui social una foto del figlio Leone. Zayn ha infastidito gli italiano nella notte, cinguettando a sproposito parole prive di senso, che le fan degli One Direction hanno fatto davvero tanta fatica a comprendere, e non solo loro.

Il messaggio del cantante – ex One Direction e ora solista – ha portato alla memoria il suo “tradimento” ai danni dei 4 compagni del gruppo. Numerosi coloro che gli ricordano il momento in cui ha voltato le spalle al resto della band e ai fan degli One Direction.

“Perché l’Italia è così sporcacciona?”, ha scritto Zayn Malik sul nostro Paese tra le ipotesi di chi ha pensato ad una traduzione errata da parte di Google Translator o programmi simili. Forse Zayn intendeva ipotizzare un gioco sporco da parte degli Azzurri durante la finale di Euro2020? L’arcano non è destinato ad essere svelato dal momento che il cantante non ha risposto ai commenti che lo hanno raggiunto dalla penisola, e non solo.

Tantissimi coloro che non hanno apprezzato il tweet di Zayn sull’Italia. Tra questi anche il rapper Fedez che ha risposto mettendolo a tacere con una foto di suoi figlio Leone Lucia, anche lui perplesso da una simile esternazione.

Molti coloro che hanno chiesto a Zayn di dare spiegazioni ma le richieste sono cadute nel vuoto. Ottenuti più di 100 mila like su Twitter, Zayn non ha più parlato della squadra italiana di calcio né del Paese, giusto il tempo di far infastidire che lo segue dall’Italia e ha minacciato di togliergli il follow sui social.

Il tweet di Zayn Malik sull’Italia:

perché l'italia è così sporcacciona? — zayn (@zaynmalik) July 11, 2021

La risposta di Fedez: