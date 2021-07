La funzione multi-device è tra le più attese degli utenti di WhatsApp (solo ieri vi avevamo parlato della novità relativa alla possibilità di riascoltare i messaggi vocali registrati prima dell’invio). L’opzione consente di utilizzare il proprio account su più dispositivo, senza la necessità che il principale sia connesso ad Internet. Almeno all’inizio, la feature supporterà solo WhatsApp Web e Portal, per poi arrivare soltanto dopo a bordo di un altro device mobile. Stando a quanto riportato da ‘wabetainfo.com‘, una nuova release beta di WhatsApp Desktop ci permette di risalire ad altri dettagli circa la funzione multi-device. Il collegamento di uno smartphone a WhatsApp Web o Desktop avverrà nella modalità attuale, ovvero mediante l’uso di un QR code, da scansionare con la fotocamera del dispositivo.

Mark Zuckerberg e Will Cathcart hanno confermato che la funzione multi-device verrà presto messa a disposizione degli utenti che hanno preso parte al programma beta, potendo così accedere ad una release esclusiva di WhatsApp for Desktop Beta. WhatsApp for Desktop Beta permette di utilizzare la piattaforma di messaggistica istantanea senza la connessione ad Internet per il dispositivo principale (chi ha già effettuato il download di WhatsApp Desktop non dovrà fare altro in quanto il client si convertirà in automatico nella build test).

Parliamo di una versione su cui il team di sviluppo è ancora a lavoro, ma che cambierà profondamente l’esperienza di utilizzo di WhatsApp. Se volete essere tra i primi a provare in esclusiva le ultime novità di WhatsApp Beta dovreste iscrivervi al relativo programma collegandovi a questa pagina, consapevoli però che tali release possono contenere bug più o meno importanti. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.