La trama di Jack in Virgin River 3 non si è limitata al mistero su chi gli abbia sparato nel finale della stagione precedente, peraltro ancora non completamente risolto. La nuova stagione del melodramma di Netflix tratto dai romanzi di Robyn Carr ha anche introdotto un elemento del passato dell’ex Marine che ha lasciato interdetto lo stesso interprete, l’attore Martin Henderson.

Attenzione spoiler!

L’episodio 5 lancia una bomba su Jack in Virgin River 3: ha un’ex moglie segreta di nome Mandy, di cui finora nessuno era al corrente. Nemmeno Martin Henderson, che lo ha scoperto leggendo la sceneggiatura ed è rimasto talmente sorpreso da chiedere spiegazioni alla showrunner Sue Tenney.

L’attore si è quasi risentito di questa rivelazione su Jack in Virgin River 3 e ha voluto sapere perché questo matrimonio sia rimasto segreto, come ha spiegato a TvLine.

Mi è quasi andato di traverso il caffè quando l’ho letto nella sceneggiatura. Come la maggior parte del pubblico, e certamente come Mel, ero scioccato e confuso. Ho chiamato e ho chiesto: ‘Era sposato? Perché non lo sapevo?’. Mi sono un po’ offeso per conto di Mel. Perché non avrebbe condiviso con lei qualcosa di così rilevante?

In realtà Jack in Virgin River 3 offre già una spiegazione, nell’episodio 6, ovvero racconta di aver sposato la ragazza del liceo prima di arruolarsi nei Marines, ma le nozze sono durate poco perché lei ha chiesto il divorzio al momento della sua partenza per l’Iraq: “L’intero matrimonio è durato meno di tre mesi. Si tratta di qualcosa a cui non penso mai” spiega il personaggio. Martin Henderson (che peraltro interpretava un reduce dall’Iraq anche in Grey’s Anatomy, ma come medico di guerra nei panni di Nathan Riggs) crede che “Jack sia sincero quando dice che non è qualcosa a cui pensa”.

La relazione non ha mai avuto il tempo di evolversi in qualcosa di profondo o serio. Non credo sia stato un grande amore, semplicemente lei voleva sposarsi e lui ha detto ok. Era giovane.

Questa scoperta su Jack in Virgin River 3, però, non sembra essere affatto innocua. La showrunner della serie ha confermato a TvLine che questa rivelazione avrà un peso nella relazione con Mel.

Jack è stato uno scapolo conclamato, ma a un certo punto ha sposato qualcuno. Queste sono le cose che scopri quando conosci qualcuno, e Mel e Jack non si conoscono da così tanto tempo. Il nostro spettacolo si muove piuttosto lentamente.

Talmente lentamente che per Jack in Virgin River 3 sembra essere diventata possibile un’altra opzione, ovvero che questa misteriosa Mandy si presenti a Virgin River. Questo “complicherebbe ancora di più le cose, ed è possibile con questo spettacolo“, ha chiosato Henderson.