Elencare i 5 più grandi successi di Achille Lauro è divisivo, perché il cantante di Verona ha un pubblico oltremodo appassionato. Il suo seguito è aumentato notevolmente dopo la prima apparizione a Sanremo 2019 e oggi continua, specialmente dopo la partecipazione all’edizione 2021 del Festival come super ospite. Per l’occasione Lauro De Marinis ha fatto un re-cap dei suoi più grandi successi presentandoli in una cornice suggestiva, dove arte e musica sono convolate a nozze.

La musica di Achille Lauro è un continuo tributo al pop, al punk, al rock, alle epoche storiche e ai grandi nomi che hanno rivoluzionato il mondo.

Penelope (2018)

Contenuto nel disco Pour L’Amour (2018), Penelope ha trovato nuova linfa grazie al duetto con Emma Marrone nella performance portata sul palco di Sanremo 2021. Il testo racconta l’incontro tra due anime diverse in superficie, ma simili nella passione.

Rolls Royce (2019)

Rolls Royce è un conclamato inno al rock’n’roll inteso come attitudine, grazie all’elenco di nomi eccellenti che spazia da Jimi Hendrix a Billie Joe Armstrong. Striscia La Notizia aveva criticato il testo, accusando Lauro di fare riferimenti all’ecstasy, ma dopo poche settimane era tutto passato in sordina.

Me Ne Frego (2020)

Per la seconda volta a Sanremo dopo Rolls Royce, Me Ne Frego consacra Achille Lauro a fenomeno nazionale con un arrangiamento dance-pop e una performance fatta di travestimenti e omaggi ai grandi della storia. Sul palco dell’Ariston, poi, Achille ha baciato il suo partner in crime Boss Doms conquistando tutte le prime pagine.

Marilù (2021)

Marilù è una ballata in 6/8 che fa parte del nuovo disco Lauro, una delle novità più attese del 2021 e sganciata come una bomba dopo le 5 performance sanremesi. Nel video Lauro De Marinis omaggia i Nirvana.

Mille (2021)

In duetto con Fedez e Orietta Berti, Achille Lauro forma un trio di successo e il brano, un vero tormentone, svetta subito in classifica conquistando il posto d’onore tra i più grandi successi.