In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis vuole partire con un nuovo progetto di rifondazione insieme alla guida del tecnico Luciano Spalletti. Si è scelto di ridimensionare in parte la rosa e di limare qualche reparto che nell’ultima stagione ha sofferto maggiormente, come la fascia sinistra. A tal proposito, nelle recenti settimane si sono intensificate le voci che vedono il possibile approdo in azzurro di Emerson Palmieri.

Il difensore esterno sinistro, tra i protagonisti della Nazionale italiana di mister Mancini che domani 11 luglio sfiderà l’Inghilterra a Wembley in finale degli Europei 2020, è il primo obiettivo per il reparto laterale del Napoli, promosso a pieni voti dal tecnico toscano. Come riporta l’edizione giornaliera della ‘Repubblica’, ci sarebbe anche la piena volontà da parte di Emerson Palmieri di vestire la maglia azzurra la prossima stagione. Il quotidiano ha parlato di un elevato feeling tra Spalletti ed il terzino italo-brasiliano: infatti, è stato proprio il mister ex Roma, Zenit ed Inter a lanciarlo ai tempi della squadra giallorossa. Entrambi potrebbero riunirsi e ritrovarsi di nuovo proprio al Napoli e la trattativa spiccare il volo quanto prima.

A quanto pare, Emerson Palmieri avrebbe deciso di lasciare il Chelsea, con cui è fresco vincitore della Champions League e dove mister Tuchel gli ha concesso poco spazio. Ecco che il 26enne di Santos è propenso a far ritorno nel campionato italiano di Serie A, dove vuole avere continuità e mettersi in mostra anche in vista dei Mondiali in Qatar. Il Napoli sarebbe la piazza perfetta per lui, cosa che il difensore ha confermato proprio durante una telefonata a Spalletti. Inoltre, secondo l’edizione della ‘Gazzetta dello Sport’, il Napoli ed il Chelsea lunedì prossimo entreranno nel vivo della trattativa. Si parla di una richiesta da parte degli inglesi di 20 milioni di euro, ritenuta però elevata da ADL. Il club partenopeo è pronto a proporre due opzioni: offrire 8 milioni oppure acquistarlo con la formula di prestito garantendo l’obbligo di riscatto a fine stagione. Affinché questo avvenga è necessario che i Blues gli rinnovino un altro anno di contratto. Staremo a vedere.