Esce Cambia El Paso di Jennifer Lopez feat. Rauw Alejandro, il nuovo singolo che vede l’artista per la prima volta in collaborazione con il collega portoricano. Il brano è disponibile in radio e in tutti gli store digitali, anche su YouTube con il videoclip ufficiale diretto da Jessy Terrero.

Cambia El Paso di Jennifer Lopez feat. Rauw Alejandro è prodotto da Trevor Muzzy, producer noto al pubblico internazionale per aver collaborato in passato con artisti del calibro di Pitbull, Usher e Jason Derulo e anche vincitore di un Grammy Award.

Per l’atteso ritorno in radio di JLo, il produttore ha puntato su un beat sexy e sinuoso arricchito da un ritmo reggaeton. Perfetto per il periodo estivo, Cambia El Paso di Jennifer Lopez è un mix di energia che ci farà ballare per tutta l’estate e colpisce perché la mostra nel pieno della sua bellezza.

Il pezzo fa parte del disco al quale Jennifer Lopez sta lavorando in questo momento. Si tratta del nono progetto discografico della sua carriera in studio, il primo in lingua spagnola dal 2007.

Attrice, produttrice e cantante si successo mondiale, Jennifer Lopez è l’unica artista donna ad aver ottenuto piazzato contemporaneamente un album alla prima posizione in classifica e un film al primo posto al box office. Per il suo nuovo singolo ha scelto di collaborare con Rauw Alejandro, un artista che ha appena pubblicato il suo nuovo album Vice Versa, particolarmente apprezzato dalla critica internazionale.

Testo Cambia El Paso di Jennifer Lopez e Rauw Alejandro

Ella vive la vida como un tango

Pero ahora quiere fuego entre sus labio’

Él no merece tenerla en sus brazos

Ella lo sabe, ella lo sabe

Ahora le toca a ella

Tomarse la botella

Y salirse a divertir

And it goes like this

Un, dos, tres, avanza

Left, right, left, avanza

One, two, step, avanza

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance

Un, dos, tres, avanza

Left, right, left, avanza

One, two, step, avanza

All she wanna do is just dance, dance, dancе, dance

Cambia el paso

Cambia el paso

Cambia еl paso

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance

Cambia el paso (Cambia el paso)

Cambia el paso (Cambia el paso)

Cambia el paso

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance

Su vida está mejor ahora sin él

Sabe que su cadera no le fallan

No necesita a nadie pa’ estar bien

Ella no falla, ella no falla

Baile, tú quiere’ baile

Yo estoy pa’ darle así como ves

Ahora me hacen fila con mis amiga’

Matando la liga, así como ves

Ahora le toca a ella

Tomarse la botella

Y salirse a divertir

And it goes like this

Un, dos, tres, avanza

Left, right, left, avanza

One, two, step, avanza

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance

Un, dos, tres, avanza

Left, right, left, avanza

One, two, step, avanza

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance

Cambia el paso

Cambia el paso

Cambia el paso

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance

Cambia el paso (Cambia el paso)

Cambia el paso (Cambia el paso)

Cambia el paso

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance

Soltera se queda

Ahora se come el que ella quiera

Soltera se queda

Ahora se come el que ella quiera (Ra-Rauw)

Lo dejó porque no se dejó (Tú ere’ un bobo, jeje)

Se puso pa’ la vuelta, ahora fue que apretó (Okey)

Ella está deliciosa

Mami, tú ere’ otra cosa

La pinta que lleva e’ costosa

Yo no tengo miedo y tú ere’ peligrosa (Mami, dice, ey)

Anda en la misma que yo (Yo)

No está puesta pa’ la relacione’ (Yeah)

En la disco lo prendió (Okey)

Que le digan algo, sin cojone’ (Uh, yeah)

Con la nota se elevó (Se elevó)

Jugamo’ al mismo juego (Oh, yeah)

Le mentiste y no te quedó

Rompiste los código’, ella te olvidó

Un, dos, tres, avanza

Left, right, left, avanza

One, two, step, avanza

All she wanna it’s just this, this, this, this

Un, dos, tres, avanza

Left, right, left, avanza

One, two, step, avanza

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance