Il Samsung Galaxy S21 FE è un dispositivo che promette molto bene, anche se potrebbe non arrivare in tutti i mercati. Come riportato da ‘SamMobile‘, il telefono non è detto venga venduto al di fuori dell’Europa e degli Stati Uniti, per via della carenza di chip ancora in corso. In altre circostanze è stato riferito che, comunque, il Samsung Galaxy S21 FE arriverà anche altrove, seppur spinto dal processore Exynos 2100, in luogo dello Snapdragon 888 di Qualcomm (a quanto pare riservato ad Europa e Stati Uniti).

Dato il gran successo del Galaxy S20 FE, il colosso di Seul cercherà di trovare senza dubbio un modo per portare il Samsung Galaxy S21 FE nel maggior numero di Paesi possibile, andando anche oltre la crisi mondiale dei semiconduttori, che sta rendendo la vita difficile ad un po’ tutti gli OEM. Il device verrà presentato probabilmente il prossimo ottobre, il che vuol dire che il produttore asiatico ha davanti ancora diversi mesi per sistemare al meglio la situazione.

In ogni caso, il Samsung Galaxy S21 FE pare già ben corazzato: il telefono dovrebbe includere il supporto microSD per espandere la memoria interna, uno schermo Super AMOLED Infinity-O da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, 8GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore da 12 + 12 + 8MP (teleobiettivo con zoom ottico 3x), una batteria da 4500mAh con ricarica rapida fino a 45W, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, certificazione IP68 contro polvere e liquidi, connettività 5G, GPS, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC e USB-C. La situazione pende a favore del Samsung Galaxy S21 FE, ed ecco perché speriamo il colosso di Seul riesca a venderlo in quanti più mercati possibili, magari in Italia con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm. Se avte qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.