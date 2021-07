Morgan a Ballando Con Le Stelle: ecco il primo nome trapelato per la nuova edizione dello show di Milly Carlucci in onda dal prossimo ottobre. Per il momento né Marco Castoldi né lo staff del format di mamma Rai hanno svelato la novità, ma i rumor arrivano da fonti molto vicine a TPI, il primo quotidiano online a riportare la notizia.

La presenza di Morgan a Ballando Con Le Stelle non è certo una novità. Il frontman dei Bluvertigo, infatti, ha partecipato al programma nel 2016, per la prima volta, come ospite per ballare sulle note di Wham Rap! (Enjoy What You Do) dei Wham!, lo stesso anno in cui la sua ex fiamma Asia Argento era in gara.

Ancora, nel 2017 Marco Castoldi ha partecipato a Ballando Con Le Stelle per tenere una lezione sul valzer, dalle origini ai giorni nostri. In quell’occasione Morgan ha iniziato la sua lectio magistralis citando Strauss per poi omaggiare Fabrizio De André e Raoul Casadei, rispettivamente, con Valzer Per Un Amore e Romagna Mia.

L’arrivo di Morgan a Ballando Con Le Stelle è la prima conferma trapelata dagli uffici Rai, gli altri concorrenti e aspiranti ballerini VIP sono ancora ignoti. Secondo le prime indiscrezioni, dopo la tragica esperienza della scorsa edizione – alcuni concorrenti erano risultati positivi al Covid-19 – Milly Carlucci spera in una stagione più fortunata.

Morgan, intanto, continua con la sua opera Morgangel che prevede una serie di livelli, racconti, storie e musica sulla sua vicenda personale con la ex fidanzata. Negli scorsi giorni il cantautore brianzolo ha lanciato l’inedito In Questo Istante, ennesimo capitolo della sua “autobiogradia sotto forma di serial musicale”, letteralmente un’opera aperta e interattiva nella quale il pubblico è parte attiva, insieme all’autore, nella ricostruzione dei tumulti personali dell’artista.

I nomi che affiancheranno Morgan a Ballando Con Le Stelle 2021 verranno svelati prossimamente.