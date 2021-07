C’è una statua di Lucio Dalla in Piazza Grande a Bologna, l’omaggio è stato presentato ufficialmente oggi. La Piazza Grande che Lucio Dalla ha cantato e che ci ha lasciato in eredità, oggi lo vede seduto in una delle sue panchine.

In realtà la statua di Lucio Dalla è posizionata in Piazza Cavour, questa la piazza reale che ispirò quel famosissimo brano dell’artista. Adesso nessuno lo allontanerà più dalla sua Piazza Grande: Lucio Dalla è seduto sulla panchina con un sorriso accennato e le gambe incrociato, lo sguardo assorto nei suoi pensieri, dai quali sono nate tante canzoni.

La statua di Lucio Dalla in Piazza Grande a Bologna è stata realizzata in bronzo e presentata questa mattina, alla presenza del sindaco Virginio Merola, dell’assessore comunale alla cultura e candidato a primo cittadino Matteo Lepore, dell’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini e del senatore Pier Ferdinando Casini.

A volere la statua è stato il cugino del cantautore, Lino Zaccanti, e l’opera è infatti una sua donazione alla città di Bologna e alla piazza tanto cara a Lucio Dalla.

“Sono molto contento del risultato anche se avrei preferito fosse in piazza de’ Celestini sotto le finestre dove Lucio ha vissuto gli ultimi anni ma non è stato possibile e va bene lo stesso”, le parole di Lino Zaccanti che avrebbe preferito disporre la statua il più vicino possibile all’abitazione di Dalla.

L’ispirazione per la sua realizzazione è nata da una delle tante foto di Lucio Dalla. Per realizzarla ha guardato centinaia di scatti, dai più recenti a ritroso.

Non è l’unica attività dedicata alla memoria di Lucio Dalla. Per il 2022 è in programma una mostra realizzata dalla Fondazione Dalla con Alessandro Nicosia, presidente di Cor (Creare Organizzare Realizzare). La prima tappa sarà ovviamente nella città di Bologna ma l’esposizione si sposterà poi in altre importanti città della penisola.