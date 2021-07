I tempi in cui tra Ellen Pompeo e Patrick Dempsey sembrava calato il gelo sono definitivamente passati. A sei anni dall’addio dell’attore al cast di Grey’s Anatomy, tra rumors mai confermati di presunti rapporti impropri sul set, i due si sono ritrovati in scena nella stagione 17 per mandare un messaggio di speranza e di cautela al pubblico che ha seguito la stagione dedicata all’emergenza Covid.

Ellen Pompeo e Patrick Dempsey appaiono ormai come due amici di lunga data: dopo le foto scattate sul set durante le riprese dei numerosi episodi in cui l’attore è apparso come guest star, a dimostrazione del legame recuperato tra i due ci sono anche interazioni social sempre più frequenti.

Ellen Pompeo e Patrick Dempsey si scambiano cuoricini e like su Instagram, con tanto di battute e complimenti. L’ultimo commento in ordine di tempo a mandare in visibilio i fan di Meredith e Derek è arrivato dalla Pompeo, sotto una foto di Dempsey ritratto con indosso un orologio Tag Heuer (marchio di cui l’attore è testimonial). Con ironia, la protagonista di Grey’s Anatomy ha commentato: “Splendido!… L’orologio“, seguito da una tripletta di emoji sorridenti. Per quanto innocuo, il commento ha fatto impazzire i fan della coppia tv, che hanno lasciato una marea di like e commenti (50.000 “mi piace” e oltre 2.000 risposte) alla reazione della Pompeo.

I fan di Ellen Pompeo e Patrick Dempsey, in risposta al commento dell’attrice, si sono affrettati a ricordare che l’iconica coppia composta da Meredith e Derek resterà per sempre nei loro cuori. Tra i like al post si nota anche quello di Shonda Rhimes, creatrice e produttrice di Grey’s Anatomy: anche sul suo rapporto con Dempsey si erano susseguiti in questi anni rumors di scontri feroci relativi all’uscita di scena dell’attore dalla serie, ma a quanto pare è tutto superato.