Burro Granarolo sotto la lente e tutto per via di un lotto ritirato dal Ministero della Salute. Naturalmente non si tratta solo della nota marca ma anche di altre marche ma sempre dello stesso letto di produzione “reo” di non aver dichiarato la presenza di allergeni in etichetta. La nuova emergenza e allerta alimentare arriva proprio dalle autorità preposte che hanno subito ritirato il lotto venduto da più marche, il 250821.

Il lotto venduto a marchio Granarolo da 1 kg e Burro del Buon Pascolo da 1 kg con data di scadenza 25/08/2021 contiene degli allergeni non dichiarati in etichetta e che potrebbero far male a chi soffre di celiachia e di intolleranza al glutine. Secondo il Ministero, infatti, nel lotto di questo Burro ci sarebbe la presenza di glutine che non è poi presente nell’etichetta della confezione.

Sia il Burro Granarolo che Buon pastore prodotti dall’azienda Gra-Com Srl, nello stabilimento di via Emilia Est 90/A a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, sono stati ritirati dal mercato insieme ad un terzo prodotto, sempre con il lotto 250821, ovvero il burro da 250 grammi GRA- COM Srl. Il Ministero ha poi messo in allerta i consumatori allergici al glutine invitando a non consumare il prodotto riportandolo indietro per il cambio o per il rimborso.

Cliccate qui per la comunicazione ufficiale e il relativo modulo di rimborso.

Al momento non vi sono altri dettagli e la notizia si sta diffondendo a macchia d’olio condivisa anche dalle varie associazione dei consumatori e anche degli imprenditori del settore.