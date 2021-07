Non smette un attimo di aggiornarsi WhatsApp grazie al via vai di continue beta partorite dallo sviluppo del suo team ingegneristico. Questa volta ci concentriamo sulla versione 2.21.14.18 dell’applicazione per Android, che porta con sé alcune novità relative alla funzione dei messaggi vocali. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, il team di sviluppo si sta dando parecchio da fare in quest’ultimo periodo, regalando feature molto interessanti, tra cui la possibilità di mostrare una sola volta foto e video prima di far sparire i contenuti, la scelta delle opzioni di qualità delle immagini inviate e la funzione multi-dispositivo, che è ormai sul punto di arrivare.

La beta 2.21.14.18 di WhatsApp per Android è relativa sia al miglioramento grafico del messaggio vocale con l’adozione dell’onda acustica (che consente, in anteprima, di capire che tipo di tono ha utilizzato l’interlocutore, e di saltare le pause all’occorrenza), di cui vi avevamo già parlato in questo articolo, che di riascoltare il messaggio registrato prima di inviarlo, per essere sicuri di aver detto la cosa giusta. Potrete scaricare la beta 2.21.14.18 di WhatsApp per Android aderendo al programma beta da questa pagina, e procedendo poi al download della release dal Google Play Store.

Come potete vedere, non c’è niente di più facile, anche se bisogna fare i conti con il fatto di star pur sempre installando una versione beta, pertanto soggetta, per sua natura, a possibili bug, piccoli o grandi che siano (se siete disposti ad accettalo, allora niente potrà vietarvi di procedere). I lavori stanno proseguendo a ritmi molto intensi: non ci vorrà comunque troppo tempo prima di verder arrivare le novità in versione finale. Speriamo di aver reso al meglio il concetto, restando a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti in basso.