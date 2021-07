Sono tante le novità di WhatsApp, di cui qualcuna piace e qualcuna magari meno, a seconda dei casi. L’ultima in ordine di rilascio, come riportato da ‘wabetainfo.com‘, riguarda le nuove opzioni che consentono di scegliere la qualità delle immagini inviate, che segue quella delle prossime anteprime dei link. La feature è stata rinvenuta nella versione beta 2.21.14.16 per Android, e fa capo essenzialmente a tre opzioni di qualità: Auto, che è anche quella consigliata (l’app sceglierà per voi l’algoritmo di compressione più idoneo all’immagine), Best Quality (invio dell’immagine alla migliore qualità consentita) e Data Saver (la qualità delle immagini si adeguerà al meccanismo di salvaguardia dei dati).

La funzione non risulta attiva neppure per quanto riguarda la beta, su cui è stata semplicemente avvistata. Al momento, la possibilità di scegliere la qualità delle immagini inviate riguarda solo Android, ma non c’è ragione di credere che non venga implementata anche per la versione iOS dell’app di messaggistica istantanea. Per adesso resta tutto congelato al prossimo appuntamento, fermo restando che l’opzione verrà di certo resa pubblica in versione finale (essendoci già anche per i video).

Basta pensarci un attimo: vi è mai capitato di ricevere o di inviare immagini di un certo peso, che avreste voluto in qualche modo ridimensionare? Il team di sviluppo ha ritenuto fosse arrivato il momento di garantirvi questa scelta. A questo punto, si tratta semplicemente di pazientare ancora un po’: come avrete avuto modo di capire, i ritmi di sviluppo di WhatsApp sono molto serrati, e non ci vorrà molto tempo prima di veder debuttare la feature per il pubblico (magari in poche settimane sarà disponibile). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.