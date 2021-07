Making A Fire dei Foo Fighters è stata rivestita in una nuova versione pubblicata oggi, venerdì 9 maggio, e disponibile in rotazione radiofonica. Il groove dell’edizione originale, traccia d’apertura di Medicine At Midnight, cede il posto a un arrangiamento più vicino al folk con la partecipazione di Antibalas, The Budos Band, dei The Dap-Kings, El Michels Affair, La Buya, Menahan Street Band, the Tedeschi Trucks Band e Tuatara, un all-star featuring che distende letteralmente i nervi in questa estate rovente.

Medicine At Midnight è il decimo album dei Foo Fighters, nonché il più sperimentale. A questo giro – e lo confermiamo anche con questa nuova versione di Making A Fire – Dave Grohl e soci hanno scelto di discostarsi dai canoni nu grunge e punk melodico che li hanno contraddistinti dagli esordi, ovvero nella piena esplosione grunge dei primi anni ’90, per sentirsi liberi di proporre un ibrido che mettesse insieme il metal, il noise, il progressive rock e il pop.

Making A Fire dei Foo Fighters, del resto, in questa nuova versione ospita un nome d’eccezione. Si tratta di Violet Grohl, figlia di Dave, che compare nel ritornello cantato a 4 voci. La voce, in effetti, come promesso da Dave nelle varie interviste rilasciate prima della pubblicazione del disco, è il pilastro su cui si fonda l’intera opera. “Faremo canzoni da urlare a squarciagola”, aveva detto l’ex batterista dei Nirvana.

Recentemente i Foo Fighters sono stati oggetto di critiche da parte dei no-vax per aver concesso l’ingresso ai loro concerti solamente ai vaccinati. Contro di loro, specialmente contro Dave Grohl, l’attore Ricky Schroder che ha definito il frontman “un punk ignorante” e uno “scemo”.

Ancora, Dave Grohl è stato attaccato da Courtney Love per la storia della cessione dei diritti dei Nirvana dopo la morte di Kurt Cobain. Di seguito il testo e la traduzione di Making A Fire dei Foo Fighters.

