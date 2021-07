In Psyco di Arisa possiamo sentire due cose: l’elettronica dominante e il riscatto di una donna. Con questo nuovo singolo Rosalba Pippa si riprende ciò che è suo, e lo fa scegliendo un sound contemporaneo anche per filtrare la sua voce che, per la prima volta, si colora di artefatti e noise-gate.

Il risultato è un brano elettropop con il ritornello che penetra la testa – un audace “na na na na na na” – e che manifesta la tendenza sperimentale sempre più viva nell’artista di Sincerità. Psyco di Arisa è il nuovo singolo dopo Ortica e dopo l’esperienza sanremese con Potevi Fare Di Più. Nel frattempo Rosalba si è anche concessa un po’ di sana spensieratezza con Coro Azzurro, un featuring con Gli Autogol, Dj Matrix e Ludwig.

La sua vita privata è stata più volte al centro del gossip sotto il nome di Andrea Di Carlo, insieme al quale è stata paparazzata a Roma qualche tempo dopo. Riflettori che si sono accesi, spenti e poi riaccesi, ma che Arisa indirizza nuovamente alla sua arte con un singolo dal sound estivo, ottimo per i club e i party di fine serata.

Psyco di Arisa è stato scritto dalla stessa Rosalba insieme a Francesco Sponta e arrangiato da Daniele Autore (Dandusk), Torine Michelle Bjaland e Viktoria Reitan. Ecco come Arisa spiega il suo nuovo brano:

“Psyco è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo, e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica Psyco solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia”.

Non è ancora dato sapere se questa nuova musica di Arisa farà parte di un album. Rosalba, del resto, ha dichiarato per in questo 2021 si prenderà la libertà di pubblicare alcuni brani che, probabilmente, faranno parte di un disco che non è ancora in cantiere. Intanto dal 27 giugno è partito l’Ortica Special Tour 2021 da Bergamo, che toccherà l’Italia fino alla data del 27 agosto al Foro Boario di Ostuni (Brindisi).

Psyco di Arisa è disponibile da oggi, venerdì 9 luglio, in rotazione radiofonica.

Testo