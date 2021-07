Il Vero Amore di Max Gazzè assume una nuova veste in questa versione con Greta Zuccoli. Il brano originale è contenuto ne La Matematica Dei Rami, il disco che include anche il singolo sanremese Il Farmacista.

Il Vero Amore di Max Gazzè è un racconto noir sul sentimento più tormentato della storia dell’uomo. Il rock’n’roll è il linguaggio scelto per cantare la tensione di una coppia al capolinea, nel momento delle rivendicazioni e delle ripicche, ma soprattutto negli istanti in cui la bomba dell’addio è già detonata e non resta che assumersi le responsabilità.

Raccontato in questi termini potrebbe ricordare tante altre canzoni italiane, ma quando si parla di Max Gazzè non si può dare tutto per scontato. Massimiliano è un poeta ispirato, un cantautore moderno e soprattutto un abile narratore. Le intenzioni arrivano nell’incipit: “L’amore è un’iniezione letale”, per poi concludere la prima frase con: “Dimmi tra noi chi è più svelto a sparare”.

Il protagonista interroga la sua (ormai) ex su cosa sia rimasto di quella relazione così intensa, ma soprattutto interroga se stesso su quale sia, appunto, il vero amore. “Soltanto fortuna” è la conclusione, una riflessione che nasce da chiunque viva una delusione dopo un lungo tempo di condivisione.

Il Vero Amore di Max Gazzè, nella nuova versione con Greta Zuccoli, assume più colore. La voce di Greta è la lama che mancava a questa narrativa noir sull’amore finito e sulla tossicità del suo strascico. Max ha la pistola, Greta il coltello. Riesce nell’intento, questo brano, presentandosi con un rock’n’roll che irradia leggerezza, ma che è solo un cuscino pronto ad accogliere una caduta rovinosa. Un lubrificante, se vogliamo, per non sentire il dolore presente nel testo.

Il Vero Amore di Max Gazzè feat. Greta Zuccoli è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica.

L’amore è un’iniezione letale: prima o poi raggiunge il cuore

E tu te ne accorgerai, quando stai per morire

L’amore è il mio nemico migliore: faccio fuoco e sono io a soffrire

Dimmi tra noi, chi è più svelto a sparare

L’amore è quel baleno che viene

Una volta almeno due in tutta l’eternità

E tu vuoi farlo scappare

Ma quale piacere ti dà avere le mani sporche e stringermi forte a te?

Dimmelo che non era ancora il momento per me

Che sono stato un sfogo, un passatempo, un chiodo schiaccia chiodo e come

Puoi credere che tu non sia stata bene con me

Ti ho sempre dato coraggio, qualche viaggio e tante rose tra le spine

Il vero amore è una strana creatura

Stasera non mi devi cercare

Potrei starti ore appeso al collo e spegnere il tuo bel sorriso impostore

Ma guarda quante brave persone che riesci ad incantare con quel piagnucolio di chi si sa lamentare

Racconta il rimorso che fa aver tutti gli sguardi addosso

E accorgersi che il mio non c’è

Dimmelo che non sei la donna più giusta per me

Che ero solo uno sfizio, una conquista, il gusto dell’inizio e come

Puoi credere che tu non sia stata bene con me

Ti ho sempre dato coraggio, qualche viaggio e tante rose tra le spine

Il vero amore, il vero amore è una gran fregatura

Lui serra le catene quando c’è via di fuga

Non ha paura di resistere

Dimmelo che non era ancora il momento per me

Che sono stato un sfogo, un passatempo, un chiodo schiaccia chiodo e come

Puoi credere che tu non sia stata bene con me

Ti ho sempre dato coraggio, qualche viaggio e tante rose tra le spine

Il vero amore, il vero amore è soltanto fortuna