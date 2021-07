Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina, per quanto riguarda il bonus 1600 euro da INPS. In riferimento a coloro che devono ricevere il pagamento tramite bonifico domiciliato, infatti, va chiarito che la questione non si sia sbloccata in modo definitivo, nonostante le rassicurazioni che erano arrivate proprio da INPS a fine giugno. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico, ma evidentemente da quel momento le cose non sono andate nel verso giusto, secondo quanto trapelato oggi 9 luglio.

Ancora niente bonus 1600 euro con bonifico domiciliato: ritardi confermati da INPS

Sostanzialmente, dopo i buoni segnali di circa dieci giorni fa, bisogna prendere atto che la situazione risulti ancora bloccata. Allo stato attuale, infatti, non esiste neppure una data da prendere come riferimento, in quanto INPS brancola nel buio sull’erogazione del pagamento per il bonus 1600 euro con domiciliazione bancaria. Qui di seguito, infatti, vi posso riportare una risposta pervenuta direttamente dalla pagina Facebook INPS Giovani nel corso delle ultime ore:

“Purtroppo siamo in attesa di indicazioni sulle tempistiche specifiche da parte della direzione centrale competente. Giriamo i vostri solleciti quotidianamente“.

Dunque, in questi minuti non possiamo dare informazioni concrete a tutti coloro che aspettano un segnale sul bonus 1600 euro da INPS, in merito a quanto stabilito dal secondo Decreto Sostegni. La situazione per chi attende il bonifico domiciliato, con un saldo che in realtà andrebbe girato in automatico, risulta ferma per motivi ad oggi ignoti.

La questione continua ad essere molto calda, dunque, con il bonus 1600 euro che tiene banco e con alcuni nodi ancora da sciogliere. Vi faremo sapere appena ci saranno riscontri più precisi da INPS, sperando di averne a stretto giro. A voi è già arrivato il pagamento automatico con domiciliazione bancaria? Fateci sapere con un commento qui di seguito.