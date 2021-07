Con l’inizio delle riprese il cast di NCIS: Hawaii si amplia con due volti molto noti al grande pubblico, soprattutto agli amanti dell’universo Marvel.

Nel il cast di NCIS: Hawaii, nuovo spin-off dello storico franchise, era già stata annunciata come protagonista Vanessa Lachey, prima donna alla guida di un team dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service.

Al suo fianco nel cast di NCIS: Hawaii ci saranno anche Noah Mills di The Falcon and the Winter Soldier e Enver Gjokaj di Agents of SHIELD.

Nel cast di NCIS: Hawaii Mills, che i fan dell’universo Marvel riconosceranno come Nico nella serie di successo di Disney+ , arriva nei panni di Jesse, un ex detective della omicidi di una grande città che si sta ambientando sulla grande isola dove intraprende una nuova vita. Enver Gjokaj, che ha interpretato Daniel Sousa in Agent Carter prima di riprendere il suo ruolo per 10 episodi in Agents of SHIELD l’anno scorso, sarà il Capitano della Marina Joe Milius, un comandante di alto rango della Pacific Fleet. Arrivato alle Hawaii quando un aereo sperimentale top secret si schianta contro una scogliera, si ritrova ben presto a scontrarsi con Jane Tennant interpretata da Vanessa Lachey. Da capitano della Marina di alto rango e comandante della flotta del Pacifico, Milius sta proteggendo l’onore di un ufficiale morto che stava pilotando un aereo sperimentale top secret schiantatosi contro una scogliera: quando Tennant prende il controllo delle indagini, entrerà in rotta di collisione con lei.

Volto principale del cast di NCIS: Hawaii, l’attrice interpreta la prima agente speciale donna responsabile di NCIS Pearl Harbor: nella sinossi della serie si legge che “la Tennant e la sua squadra devono bilanciare il dovere verso la famiglia e il paese, indagando sui crimini ad alto rischio che coinvolgono il personale militare, la sicurezza nazionale e i misteri dell’isola stessa“.

Inoltre nel cast di NCIS: Hawaii si farà strada l’attore emergente neozelandese Alex Tarrant (Night Raiders), scelto come protagonista al fianco di Vanessa Lachey: il suo personaggio è quello dell’affascinante Kai, una nuova aggiunta alla squadra di Tennant che vanta la capacità speciale di mimetizzarsi nell’isola mentre indaga su crimini ad alto rischio. È tornato di recente a casa per prendersi cura del padre malato e per riconciliarsi con il suo complicato passato dopo anni spensierati.

Le riprese di NCIS: Hawaii sono iniziate lo scorso 17 giugno, con una benedizione tradizionale sulla spiaggia di Mokulē’Ia, un omaggio alla cultura del Paese ospitante a cui hanno partecipato anche il cast e la troupe.