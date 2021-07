Non ci sono dei reali aggiornamenti sulla questione cambio offerta Iliad purtroppo. Tanti clienti del vettore mobile, giunto oramai a più di 7 milioni di SIM attive nel nostro paese, restano dunque in attesa di una funzione a dir poco fondamentale ma disattesa proprio dal lancio dell’operatore in Italia. L’ultimo feedback fornito dal canale social proprio di Iliad non lascia presagire una repentina svolta nella direzione sperata davvero da molti.

L’apertura in primavera

Sulla mancata possibilità del cambio offerta Iliad si è discusso a più riprese da molto tempo e almeno fino a questa primavera, proprio l’operatore non si era detto propenso all’introduzione della funzione. Al contrario, nel mese di giugno, si è assistito all’apertura del primo spiraglio con l’annuncio dei lavori in corso per permettere a chiunque di cambiare piano appunto, magari nell’ottica di aggiungere nuovo traffico dati o minuti utili per la propria SIM.

Dalla prima manifestazione di interesse per il cambio offerta Iliad ci si sarebbe aspettati che l’operatore procedesse a passo celere in questa direzione. Ad oggi 9 luglio invece va detto che gli ultimi riscontri ufficiali dell’operatore riconfermano ancora una volta l’intenzione di rendere l’opzione disponibile ma senza alcuna tempistica ben precisa. Piuttosto si sottolinea ancora come la novità sia in lavorazione ma senza ulteriori indicazioni.

Negli ultimi mesi Iliad ha introdotto soprattutto nuovi piani 5G con un numero considerevole di giga. Molti clienti, magari ancorati addirittura alla primissima tariffa del vettore, da tempo desiderano passare ad un piano a loro più congeniale, magari pure per necessità lavorative. Proprio Iliad dovrebbe provvedere quanto prima a soddisfare le specifiche richieste, pure per non costringere gli utenti ad acquistare una nuova SIM o addirittura effettuare la cosiddetta triangolazione con altro operatore ma a patto di un dispendio di tempo e denaro.