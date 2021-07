Continua a calare su Amazon il prezzo delle AirPods Pro targate Apple e sicuramente è il momento migliore per acquistarle. Parliamo di auricolari wireless di ultima generazione che godono di un ottimo sconto sul sito di e-commerce più famoso al mondo. La variante Pro delle AirPods si ritrova con caratteristiche migliorate rispetto alla versione base, ma prima di inoltrarci nelle specifiche tecniche di tali accessori wireless, è bene approfondire l’offerta odierna proposta da Amazon.

Il prezzo che si abbassa per AirPods Pro su Amazon il 9 luglio

Un aggiornamento, dunque, rispetto a quanto riportato una settimana fa. Si può notare immediatamente come sia stato effettuato uno sconto del 25% rispetto al prezzo da listino. Quindi dai 279 euro precedenti si è arrivati a 209 euro. Un risparmio di 70 euro che può far comodo a molti e tra l’altro queste AirPods Pro appartengono anche al servizio Prime di Amazon, quindi non solo non ci sono le spese di spedizione, ma la consegna può essere effettuata nel giro di nemmeno 24 ore.

Vantaggi importanti che possono essere sfruttati anche da chi non è abbonato a Prime, ma semplicemente si affida alla prova gratuita di trenta giorni proposta da Amazon. Non c’è quindi necessità di sottoscrivere un abbonamento per poter usufruire delle agevolazioni provenienti dal settore Prime. Vediamo a questo punto perché vale la pena puntare su queste AirPods Pro targate Apple.

Tra le specifiche tecniche di rilievo di questi auricolari wireless bisogna fare una menzione speciale per la cancellazione attiva del rumore. Questo tipo di funzione infatti permette di immergersi completamente nell’ascolto del suono, creando una sorta di vero e proprio isolamento dal mondo esterno, non sarà possibile ascoltare ciò che accade intorno. Una funzione interessante per queste AirPods Pro che deve essere utilizzata quando non si ha necessità di mantenere l’attenzione viva sull’ambiente esterno.

Se invece si indossa tali auricolari mentre si cammina per strada, è consigliabile optare per la modalità trasparenza, che permette di mantenere viva l’attenzione su ciò che accade intorno. Non manca la presenza di una custodia di ricarica wireless per oltre 24 ore di autonomia e l’attivazione dei comandi tramite Siri.