Siamo ormai al giro di boa di Masantonio Sezione Scomparsi. La fiction con Alessandro Preziosi continua ad andare avanti tra polemiche e bassi ascolti mentre il finale si avvicina a grandi passi. La prossima puntata, quella in onda il 16 luglio, sarà la penultima di questa prima stagione e sarà a quel punto che conosceremo un altro lato di Elio che, per via dell’amore che prova per la nipote, decide di occuparsi di un caso di un ragazzo pieno di problemi che però era cambiato grazie alla sua fidanzata, Fatima.

Forse quel cambiamento che tutti avevano visto non era reale o c’è altro che ancora non sappiamo di lui? Le anticipazioni della penultima puntata di Masantonio Sezione Scomparsi rivelano che la famiglia musulmana di lei aveva pienamente accolto il giovane offrendogli un lavoro e dandogli fiducia, tanto che lui aveva deciso di convertirsi alla loro religione, cosa ha rovinato questo idillio?

Dall’altro lato, Riva vuole mostrare a sua figlia Martina il suo vecchio mito, l’ex calciatore della Sampdoria Garnera, tornato in città per ricevere un’onorificenza ma tutto andrà a rotoli quando l’uomo scomparirà nel nulla. Masantonio intanto è alle prese con la sparizione di Margherita, una vecchia amica di De Prà, affetta da Alzheimer.

Masantonio Sezione Scomparsi va in onda anche oggi, 9 luglio, su Canale5 con due nuovi episodi sperando che il pubblico sia più propenso alla visione e che gli ascolti tornino a salire un po’. Le indagini portano Masantonio e Riva in una vecchia casa di campagna sulle tracce di un brillante fisico che negli ultimi anni si è estraniato dal mondo per dedicarsi alla formulazione di un’equazione rivoluzionaria che potrebbe essere la causa della sua scomparsa.

Ecco il promo degli episodi in onda oggi:

Intanto Elio è impegnato anche nella ricerca di Don Giulio (Alberto Giusta), un prete scomparso nel nulla e questo porterà Elio a scontrarsi con un fantasma del suo passato, un’ombra che si è portato dietro per molto tempo, cosa scopriremo ancora del suo passato?