La serie The Offer, che racconta la genesi del film cult Il Padrino, ha trovato il suo protagonista. A Justin Chambers spetterà il ruolo di Marlon Brando, attore leggendario che interpretò Vito Corleone nella pellicola da Oscar di Francis Ford Coppola.

Per l’ex Alex Karev di Grey’s Anatomy si tratta del primo ruolo da protagonista dopo l’addio al medical drama lo scorso anno. La serie The Offer è basata sull’esperienza del produttore Al Ruddy nel realizzare Il Padrino, film la cui sceneggiatura è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Mario Puzo.

Il primo capitolo della trilogia di Coppola fu candidato a 11 premi Oscar, vincendone 3, incluso Brando come miglior attore protagonista. La cerimonia del ’73 passò alla storia in quanto l’attore non ritirò la statuetta di persona in segno di protesta per le ingiustizie verso i nativi americani.

Gli altri membri del cast di The Offer comprendono: Miles Teller nei panni del produttore Al Ruddy, Dan Fogler interpreta il regista Coppola, Burn Gorman è Charles Bluhdorn; Matthew Goode è il produttore Robert Evans, a capo della Paramount. In ruoli ricorrenti ci sono Patrick Gallo che interpreta lo scrittore e sceneggiatore Mario Puzo; Josh Zuckerman è il vicepresidente dello studio Peter Bart.

E ancora: Meredith Garretson è l’attrice Ali MacGraw; Nora Arnezeder è Francoise Glazer, proprietaria dello Chateau Marmont e moglie di Al Ruddy; Paul McCrane è Jack Ballard, capo della produzione fisica per la Paramount Pictures; Anthony Skordi è interpreta Carlo Gambino, il famigerato mafioso e capo delle cinque famiglie criminali; Jake Cannavale è interpreta Cesare, fedele alleato della famiglia Colombo; James Madio è Gino, associato della famiglia criminale Colombo; Michael Rispoli interpreta Tommy Lucchese, capo di una delle cinque famiglie mafiose; Stephanie Koenig interpreta Andrea Eastman, capo del casting per la Paramount Pictures; Lou Ferrigno è Lenny Montana, l’ex wrestler e mafioso che ha interpretato Luca Brasi ne Il Padrino; Frank John Hughes interpreta l’iconico cantante Frank Sinatra; e Danny Nucci nella parte del membro del Congresso Mario Biaggi, un politico influente.

