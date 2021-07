Ci sono segnali molto interessanti da prendere in esame questo venerdì, per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S21. Dopo una lunga attesa, infatti, finalmente possiamo toccare con mano l’aggiornamento di luglio anche a bordo del top di gamma 2021. Non si tratta di un intervento software in linea con quello descritto nei giorni scorsi, focalizzato su WhatsApp e sulla possibilità di inviare tramite l’app video in 8K, ma vale ugualmente la pena capire cosa stia avvenendo in giro per il mondo con il top di gamma.

Aspettative nei confronti del Samsung Galaxy S21 dopo l’aggiornamento di luglio

Il device che ha fatto il suo esordio sul mercato poco più di quattro mesi fa, dunque, si appresta a toccare con mano una volta per tutte l’aggiornamento di luglio. La notizia è stata confermata poco fa anche da SamMobile. Come stanno le cose per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S21? La patch di sicurezza di luglio 2021 è stata distribuita in tutto il mondo da oltre una settimana ormai. Stranamente, il produttore asiatico ha deciso di non garantire alcune priorità alla serie più evoluta tra quelle che ha commercializzato in questi anni.

In questo arco temporale, come evidenziato dalla fonte, Samsung ha dato il via ad altre 36 implementazioni in 21 Paesi. Secondo i dati che abbiamo raccolto fino a questo momento, la patch di luglio è una particolare versione a portata di mano per tanti utenti in giro per il mondo, che a conti fatti fornisce solo correzioni per le ultime vulnerabilità di Android. Le stesse che sono state descritte da Samsung proprio nella giornata di ieri, con alcuni chiarimenti relativi al bollettino ufficiale.

Dunque, nessun’altra aggiunta o modifica fa parte del rilascio del pacchetto software in questione. Discorso che va esteso per forza di cose anche al Samsung Galaxy S21, salvo colpi di scena che potrebbero arrivare dagli utenti italiani, pronti a commentare l’impatto avuto dal nuovo aggiornamento di luglio.