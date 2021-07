Ogni volta che parla Crisanti il Twitter muore, non letteralmente. Ancora una volta è il microbiologo e divulgatore scientifico a prendere in mano la questione dei No Vax regalando al pubblico una perla di cui sicuramente avremo fatto a meno. In queste ore su Twitter Crisanti è stato preso di mira tant’è che qualcuno chiede a gran voce che siano presi provvedimenti contro alcuni dei ‘luminari’ che continuano a terrorizzare e minacciare, seppur velatamente, le persone in tv.

Ma cosa ha detto di così grave questa volta Crisanti? Nel suo mondo perfetto fatto di vaccini in grado da tenerci lontano dal Coronavirus o, almeno, dalla terapia intensiva, non c’è posto per i No Vax ovvero tutti coloro che continuano a dire no o a rimandare l’appuntamento con la famosa punturina. Questo è già noto a tutti coloro che in questo anno e mezzo hanno continuato a seguire esperti o sedicenti tali in tv tra annunci catastrofici e terrorismo mediatico, ma la novità del giorno è la sua accorata richiesta.

Crisanti ospite di In Onda su La7 ha dato la sua idea di incentivo valido per tutti coloro che sono ancora titubanti nei confronti del vaccino ovvero “togliere la copertura sanitaria in caso di ricovero per Covid ai No Vax”.

"Levare la copertura sanitaria se si prendono il Covid, cioè fargliela pagare". #Crisanti

— Zū (@Khutulun_A) July 9, 2021

Se in pochi si trovano d’accordo con l’idea definita ‘nazista’ da alcuni, altri ancora chiedono a gran voce che non si facciano più questi proclami in televisione perché non è di certo questo che convincerà quelli che ancora non hanno deciso il da farsi. La polemica è esplosa sui social e le accuse non mancano e non solo nei confronti di Crisanti ma anche di tutti coloro che pensano ancora che si possa sopportare un periodo di coercizione e privazioni. Quale sarà il futuro che attende No Vax e non?