Ci sono alcune informazioni che vanno date questa mattina a proposito dell’aggiornamento iOS 14.7, in relazione a tutti coloro che vorrebbero toccare con mano il pacchetto software stabile e definitivo nel più breve tempo possibile. In settimana, infatti, abbiamo ipotizzato con altro articolo che l’uscita sarebbe avvenuta a strettissimo giro, magari prima del weekend, complice il fatto che da un po’ di tempo non c’erano tracce di ulteriori beta. Insomma, considerazioni che ci potevano stare vista la situazione che si era venuta a creare e che, a conti fatti, ora richiede altre chiavi di lettura.

Tempi non maturi per l’uscita di iOS 14.7 dopo la quinta beta dell’aggiornamento

Come riportato da MacRumors, più in particolare, in queste ore stiamo assistendo alla distribuzione della quinta beta di iOS 14.7. Un segnale per certi versi incoraggiante, che simboleggia la volontà di migliorare ulteriormente l’aggiornamento prima della sua piena distribuzione, ma che allo stesso tempo evidenzia anche il fatto che non siano maturi i tempi per l’uscita del pacchetto software stabile. Cerchiamo dunque di fare chiarezza con le informazioni disponibili fino a questo momento.

I nuovi aggiornamenti di iOS e iPadOS 14.7 potrebbero essere focalizzati su miglioramenti delle prestazioni di bug nascosti e correzioni di problemi che sono stati segnalati di recente dai beta tester. Le stesse anomalie che, con ogni probabilità, Apple non è stata in grado di archiviare in modo definitivo con iOS 14.6. Tuttavia, pare siano state trovate alcune funzionalità minori, che vale la pena prendere in esame oggi 9 luglio per tutti coloro che seguono da vicino le vicende della mela morsicata.

In particolare, si parla con insistenza di Apple pronta ad assicurare con iOS 14.7 la totale espansione della funzione concentrata sull’indice di qualità dell’aria ad altri Paesi. Mi riferisco nello specifico ai Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna e Canada.