Sono in molti a chiedersi se, con l’avvio del nuovo campionato, ci sarà un canale DAZN sul digitale terrestre per coloro che vogliono anche abbonarsi al servizio ma non hanno un’offerta di connessione internet al quale possono o vogliono affidarsi. Qualcosa si sta muovendo in questa direzione, almeno in questi roventi giorni di luglio.

Alla posizione 829 proprio del digitale terrestre, al posto di La7d On Demand, è stato ora inserito La7 Test. Tecnicamente parlando, si tratterebbe di un canale al quale sono stati associati i parametri pid audio e video per la trasmissione video in Full HD e secondo gli esperti del canale de L’Italia in Digitale si tratterebbe proprio del canale di backup di DAZN. La soluzione sarebbe una sorta di piano B in caso di malfunzionamenti e anomalie vistose.

Ma quello che preme sapere a molti tuttavia è se ci sarà mai un canale DAZN sul digitale terrestre in quelle zone non servite da internet veloce e fibra e comunque in quei casi in cui gli abbonati non hanno comunque a disposizione una connessione. A tal proposito, Veronica Diquattro responsabile DAZN Italia e Spagna ha chiarito che nelle cosiddette zone bianche, quindi tecnologicamente svantaggiate, sarà possibile usare proprio il digitale. Per lo specifico scopo, sono state acquistare le frequenza del gruppo Cairo. Basterà avere solo un televisore o un dispositivo specifico adatto alla ricezione del digitale terrestre e tutti i potenziali acquirenti verranno soddisfatti.

Ci sono ancora parecchi dubbi sull’infrastruttura tecnica di DAZN in vista del prossimo campionato di serie A in cui il servizio detiene l’esclusiva di 7 partite su 10 (in aggiunta alle altre 2). La già citata Diquattro ha già rassicurato tutti sui lavori già eseguiti e quelli ancora in corso per evitare qualsiasi anomalia nello streaming e garantire la migliore esperienza possibile ai clienti a partire dalla fine dell’estate, pure con tutti gli altri eventi sportivi in programma.