Ci siamo, la stagione 2021/2022 del Napoli è ormai alle porte. Gli uomini allenati dal nuovo tecnico Luciano Spalletti inizieranno il ritiro estivo di preparazione dal 15 al 25 luglio, a Dimaro Folgarida nel Trentino. Ovviamente, in questo periodo di ritiro i giocatori che sono stati impegnati nelle fasi decisive degli Europei 2020 si godranno qualche giorno di ferie per poi riunirsi ai compagni allo Sport Hotel Rosatto in Val di Sole, quartier generale che ospita la compagine partenopea da ormai dieci anni.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, sono state già fissate le prime due amichevoli, che si disputeranno entrambe presso lo stadio di Carciato. Per quanto riguarda la prima partita, gli azzurri scenderanno in campo domenica 18 luglio alle ore 17.30 per sfidare i dilettanti del Bassa Anaunia (squadra locale con cui giocarono contro anche nel 2017, quando il match finì 17-0 di cui 5 reti firmate da Mertens e 2 da Insigne), mentre il secondo test match si terrà sabato 24 luglio, sempre alle ore 17.30, contro la Pro Vercelli (compagine piemontese che milita in Serie C). E così la società SSC Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis per la decima stagione consecutiva disputerà la preparazione pre-campionato in quel di Dimaro Folgarida, raggiungendo inoltre il record tra tutte le squadre italiane di Serie A.

Appuntamento, dunque, fissato dal 15 al 25 luglio. Saranno undici giorni di duro lavoro con mister Spalletti, che inizierà a valutare i suoi calciatori, ma anche di sogni e speranze per l’intera tifoseria azzurra che dal 2011 ogni periodo estivo affolla il quartier generale per seguire e supportare da vicino la squadra del cuore. Ed è proprio del tema tifosi che la sera del 21 luglio ci sarà in programma il primo incontro ufficiale del ritiro del Napoli, dove saranno presentati il tecnico toscano e due giocatori. Venerdì 23 luglio, invece, toccherà a Piazza Madonna della Pace diventare un vero e proprio spettacolo, dove sarà possibile incontrare la squadra, tradizionalmente coinvolta in canti, spettacolo e tanto divertimento.