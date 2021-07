Le riprese di NCIS Los Angeles 13 possono ufficialmente partire. A causa della pandemia di coronavirus, la scorsa stagione non è entrata in produzione fino a settembre 2020, che corrisponde al mese in cui solito comincia la messa in onda delle serie tv negli Stati Uniti.

Ora sembra che la prossima stagione possa iniziare prima del previsto. Lo annuncia il direttore di produzione Rick Tunell con un post su Twitter, dove ha condiviso una foto del corridoio del condominio usato per una sparatoria in un episodio della scorsa stagione.

“L’ufficio di produzione di NCISLA è aperto per la stagione 13”, ha scritto accanto all’immagine, prima di chiarire in un tweet di risposta che si tratta del “corridoio in cui Sam si trovava nell’episodio Impostor Syndrome della stagione 12”.

Mentre Henrietta Lange, LL Cool J, Daniela Ruah e Chris O’Connell dovrebbero riprendere i ruoli rispettivamente di Linda Hunt, Sam Hanna, Kensi Blye e G. Gallen, Barrett Foa e Renée Felice Smith non torneranno nei panni del consulente tecnico Eric Beale e dell’agente dei servizi segreti Nell Jones.

Nel finale della stagione 12, la coppia ha lasciato gli Stati Uniti per una nuova vita a Tokyo, in Giappone, e per compensare la loro assenza sullo schermo, Gerald McRaney, che interpreta l’ammiraglio Hollace Kilbride, una guest star ricorrente, è destinato ad avere un ruolo più importante in futuro.

La dodicesima stagione di NCIS Los Angeles è ancora inedita in Italia, ma è in programmazione da agosto su Rai2.

Meno fortunato l’altro spin-off di NCIS, NCIS New Orleans, che ha terminato la sua lunga messa in onda dopo sette stagioni, regalando al pubblico un finale più che soddisfacente e soprattutto “chiuso”.

Ecco il post di Rick Tunell su Twitter in cui annuncia l’inizio della produzione di NCIS Los Angeles 13: