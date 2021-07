Viaggio nella Grande Bellezza ad Assisi. Nella nuova puntata del programma Mediaset, in onda stasera 8 luglio, l’attore Cesare Bocci, in veste di conduttore, fa tappa in Umbria alla scoperta della città di San Francesco e di Orvieto nello speciale intitolato Assisi e lo splendore del Medioevo.

La scorsa puntata ha registrato 1.692.000 spettatori con uno share del 10,29%, il secondo risultato più alto di questa edizione (dopo il discreto debutto con 10,6% di share).

In particolare, gli spettatori di Canale 5 vedranno la Basilica Superiore e Inferiore, Santa Maria degli Angeli, l’Eremo delle Carceri e la Verna. E Bocci, che mostra gli splendidi affreschi di Giotto e Cimabue ed entra nel cantiere di restauro della Cappella della Maddalena, dipinta da Giotto. Attraverso filmati e testimonianze, il ricordo del terremoto che distrusse parte della volta della Basilica Superiore e la lunga opera di recupero degli affreschi.

Ma Assisi è anche e soprattutto San Francesco, di cui Viaggio nella Grande Bellezza ripercorre la vita, e ulteriore spunto per ricostruire aspetti della quotidianità delle persone che hanno vissuto quell’epoca.

Infine l’Umbria medievale, Orvieto, con il Duomo, il Pozzo di San Patrizio e l’intricata rete dei suoi sotterranei. Tra i testimoni della grande bellezza di Assisi e Orvieto: Frate Fortunato; il capo restauratore e conservatore della Basilica di San Francesco, Sergio Fusetti; Frate Emanuele; Frate Carlo; il direttore scientifico del PAAO (Parco Archeologico dell’Orvietano), Claudio Bizzarri; l’artista Mario Sciarra.

Il programma Viaggio nella Grande Bellezza è realizzato dalla RealLife Television, di Maurizio Rasio. Umberto Broccoli è ospite fisso e autore, con Anna Pagliano. Per Mediaset, curatela di Elsie Arfaras e produzione esecutiva di Monica Paroletti.

Di seguito il promo della puntata dedicata ad Assisi, “luogo sacro e punto d’approdo per i fedeli di tutto il mondo, custode di un grande patrimonio artistico medievale”. L’appuntamento è per stasera su Canale 5 alle ore 21:35: