Ci sono alcune informazioni da chiarire per quanto riguarda la semifinale di Berrettini a Wimbledon 2021, in riferimento alla tanto attesa sfida con Hurkacz. Avversario tosto, che non a caso ha eliminato Federer ieri sera senza particolari problemi, preannunciando di dare battaglia al tennista italiano. Resta, a prescindere, un risultato storico per il nostro Paese, ad oltre mezzo secolo di distanza dall’ultima apparizione di un azzurro a questo punto del torneo. Per questo, tutti vogliono conoscere l’orario e le alternative per guardare la partita in tv.

Come guardare la semifinale di Berrettini a Wimbledon 2021: orario e canale TV

Già in passato ci è capitato di darvi dritte per seguire un match di tennis, come forse ricorderete tramite i nostri approfondimenti. Wimbledon 2021 è come sempre un’esclusiva Sky, ragion per cui la semifinale di Berrettini si potrà guardare solo su SkySport. In alternativa, potrete ricorrere allo streaming sfruttando l’app SkyGo. In questo caso, bisogna tener presente che sia possibile procedere con il download sia per dispositivi iOS su iTunes, sia per per quelli che sono dotati del sistema operativo Android sul Play Store.

Detto questo, c’è ancora incertezza sull’orario del match di Berrettini. Domani 9 luglio sono in programma le due semifinali di Wimbledon e, al momento, non sappiamo ancora se il suo sarà il primo match o il secondo. Qualora dovesse avere precedenza la sua partita, dovrete sintonizzarvi su Sky a partire dalle 14. Al contrario, nel caso in cui si darà priorità all’accoppiamento di Djokovic, dovremo attendere la fine della prima sfida.

Inutile dire che il tennis sia imprevedibile sotto questo punto di vista. Approssimativamente, qualora quella di Berrettini dovesse essere la seconda semifinale di Wimbledon 2021, si potrebbe pensare ad un orario di inizio attorno alle 18. Come accennato prima, però, qui non c’è previsione che tenga.