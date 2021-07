Ci sarà un nuovo film de I Simpson? Dopo il salto sul grande schermo nel 2007 con il primo lungometraggio, a lungo si è parlato della possibilità di realizzarne un altro. Tuttavia, la pandemia ha sconvolto i piani e l’intera industria ha dovuto fermarsi.

Lo showrunner Al Jean ha osservato che, se dovesse esserci un nuovo film de I Simpson, meriterebbe un’uscita nelle sale. Il nuovissimo cortometraggio a tema Marvel, The Good, The Bart e The Loki è ora in streaming su Disney+.

“Ne parlavamo davvero molto prima della pandemia. E ora penso, solo per prudenza, voglio vedere com’è tornare al cinema, in particolare, come se la cavano i film d’animazione, perché non vorrei farlo solo per lo streaming “, ha confermato Jean a ComicBook.com. “Vogliamo davvero che sia un film da vedere al cinema perché questo era il punto del primo, era una cosa che non potevi trovare da nessun’altra parte. Vado al cinema, sono vaccinato. Faccio davvero il tifo per l’industria cinematografica, ma voglio vedere qual è, personalmente, il panorama.”

Nel primo film dei Simpson, l’inquinamento di Springfield ha visto la città isolata da una cupola gigante, con la famiglia Simpson che riusciva a malapena a fuggire prima che la città venisse tagliata fuori dal resto del mondo. Negli anni trascorsi dall’uscita di quel film, i personaggi hanno affrontato centinaia di avventure, lasciando i fan a speculare su quale tipo di storia potrebbe giustificare l’uscita sul grande schermo.

Dopo il corto a tema Marvel, lo showrunner ha assicurato che continueranno a produrne altri, cercando anche di introdurre l’universo di Star Wars. I Simpson intanto proseguono dopo il doppio rinnovo che li manderà in onda fino al 2023.

“Con la serie, abbiamo altre due stagioni“, prosegue Al. “Ed è semplicemente fantastico per me poter fare nuovi episodi con questi personaggi , lo stesso cast di base e riflettono il mondo del 2021. Voglio dire, non mi sarei mai sognato nel 1991 che saremmo andati ancora”.